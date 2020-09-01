Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении с 1 октября в 1,03 раза денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности, "в целях обеспечения социальных гарантий"

Пресс-служба Президента России Ранее стало известно, что Минфин собирается приостановить индексацию зарплат чиновников в 2021 году, но предлагает увеличить до 14,28 миллиарда рублей расходы на деятельность президента и его администрации

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении с 1 октября в 1,03 раза денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности, "в целях обеспечения социальных гарантий". Указ, опубликованный на официальном портале правовой информации, затронул чиновников, дипломатов, глав ряда федеральных органов власти.

Согласно документу, на 3% увеличена зарплата заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева. Эта должность была создана специально для него после отставки с поста премьер-министра России. Отдельными указами Путин в 1,03 раза увеличил зарплату главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и генпрокурору России Игорю Краснову.

Согласно сведениям о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год, Дмитрий Медведев задекларировал 11 млн 51 тыс. рублей - на 1,1 миллиона больше, чем годом ранее. Бастрыкин задекларировал 12,5 млн рублей, что почти на миллион больше, чем годом ранее, а доход генпрокурора РФ за 2019 год составил 4,9 млн рублей.

Самые большие доходы за 2019 год среди руководства российских силовых ведомств задекларировал замминистра внутренних дел Виталий Шулика, курирующий госзакупки и техническое оснащение ведомства, - 26,7 млн рублей. Глава МВД Владимир Колокольцев заработал в два раза меньше - 12,9 млн рублей.

Ранее стало известно, что Минфин собирается приостановить индексацию зарплат чиновников в 2021 году, но предлагает увеличить до 14,28 миллиарда рублей расходы на деятельность президента и его администрации. При этом из расчетов министерства следует, что недополученные оклады будут частично компенсированы к 2023 году.