Анна Попова

Пресс-служба Правительства России Попова также напомнила, что на поверхностях коронавирус сохраняется до 48 часов

Фото: NIAID / flickr.com

Любое дезинфицирующее средство оказывает губительное воздействие на коронавирус, заявила в воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1", передает "Интерфакс".

"Любой дезинфектант заданной концентрации для этого вируса губителен. То есть, чем бы мы ни протерли, главное, чтобы дезифектантом обработали", - сказала она.

Попова также напомнила, что на поверхностях коронавирус сохраняется до 48 часов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 17,8 млн человек, свыше 685 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 850 870 случаев заражения, выздоровели 650 173 человека, умерли 14 128. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.