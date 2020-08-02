Фото: VORONSOW / youtube.com В московском парке Горького между бойцами Нацгвардии и отмечающими день ВДВ десантников произошло столкновение

Фото: VORONSOW / youtube.com

В московском парке Горького между бойцами Нацгвардии и отмечающими день ВДВ десантников произошло столкновение, сообщает Avtozak Live. В телеграм-канале опубликовано видео драки, на нем видны несколько десятков силовиков и мужчин в голубых беретах.

"Росгвардейцев бьют, гоняют", - говорит снимающий видео. В начале записи человека несут сотрудники Нацгвардии. Слышно как им задают вопрос "Зачем вы его ломаете?". Часть силовиков двигаются задом по дорожкам парка, им навстречу с криком идут десантники, один из которых отнимает у нацгвардейца дубинку, но потом отдает ее.

Бойцы и десантники собираются на небольшой площади, продолжают кричать и толкаться. С другой стороны парка подбегают другие служащие. Нацгвардейцы выстраиваются в линию, отмечающие праздник продолжают с ними спросить. Слышны крики "Слава ВДВ!".

Несколько десантников начинают скандировать слово "Отходим", но быстро затихают. Один из них рвется к нацгвардейцам, товарищи его останавливают.

"Они одного заломали", - говорит молодой человек. Другие мужчины в голубых беретах ходят в толпе и пытаются успокоить окружающих словами "Все нормально".

Вскоре один из десантников с флагом ВДВ, повязанным на спине, пытается ударить нацгвардейца и падает, его окружают бойцы Нацгвардии, а также другие мужчины. Затем начинается драка. На другой записи видно, как десантник дерется с силовиком в толпе.