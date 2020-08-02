ВСЕ ФОТО Полигон твердых бытовых отходов, в просторечии именуемый свалкой, "Ядрово" планируют закрыть 15 декабря, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

Фото: Герман Германов / youtube.com Андрей Воробьев

Пресс-служба Президента России Работы по рекультивации мусорных полигонов в Московской области начались в 2017 году. В регионе уже рекультивировали 12 полигонов

Фото: Вячеслав Акишин / Moscow-Live.ru

Полигон твердых бытовых отходов, в просторечии именуемый свалкой, "Ядрово" планируют закрыть 15 декабря, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. "15 декабря окончательно он закроется. Все свалки в Подмосковье мы закрываем практически 1 января. Следующий этап - рекультивация", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК), передает "Интерфакс".

Он отметил, что на уборку полигонов и их дальнейшую рекультивацию были выделены огромные средства.

Запах с этого полигона, размещенного в Волоколамском округе, вызвал протесты жителей в 2018 году.

Всего в Подмосковье функционировало 39 мусорных полигонов. С 2013 года закрыто 28. Оставшиеся планируют ликвидировать до конца 2020 года, в том числе, полигон "Лесная" в Серпухове.

На полигонах "Тимохово" и "Алексинский карьер" заработают комплексы по переработке отходов.

Это не первый раз, когда власти Подмосковья обещают закрыть оставшиеся свалки. Так, аналогичное заявление Воробьев делал в конце 2019 года.

Работы по рекультивации мусорных полигонов в Московской области начались в 2017 году. В регионе уже рекультивировали 12 полигонов.