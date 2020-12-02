В Горно-Алтайске задержали мужчину, который ворвался в офис банка и потребовал 300 тысяч рублей, пригрозив взрывом, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.

"При захвате офиса банка в Горно-Алтайске мужчина угрожал взрывом и требовал 300 тысяч рублей. Сейчас он задержан", - сказал собеседник агентства. По данным сервиса Google Карты, по адресу на Коммунистическом проспекте, 68 находится отделение Россельхозбанка. Позднее источник ТАСС сообщил, что неизвестный ворвался в офис Сбербанка.

Позднее представитель экстренных служб республики сообщил, что взрывных устройств в офисе Сбербанка не обнаружено, никто из посетителей и персонала не пострадал. Никаких подробностей о мотивах поступка мужчины нет, его личность также не раскрывается.