В России за последние сутки выявлено 25 345 случаев коронавируса в 85 регионах. Суточная смертность второй день подряд бьет рекорды

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / М. Денисов Всего в стране выявлен 2 347 401 заболевший и 41 053 умерших. Из больниц за сутки выписано 26 882 человека. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 830 349

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / М. Мишин

В России за последние сутки выявлено 25 345 случаев коронавируса в 85 регионах. Суточная смертность второй день подряд бьет рекорды: умерли 589 человек, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф".

Наибольшее число летальных случаев зафиксировано в Петербурге - 82. В Москве умерли 75 человек, общее число умерших пациентов в столице превысило 9 тысяч, в Петербурге - 5,5 тысячи. В Москве подтвержден 5191 новый случай заражения, госпитализированы за сутки 1570 человек. На ИВЛ в столичных больницах находятся 425 человек.

В северной столице зарегистрировали 3684 новых заболевших, уже несколько дней эта отметка не превышает 3700.

Всего в стране выявлен 2 347 401 заболевший и 41 053 умерших. Из больниц за сутки выписано 26 882 человека. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 830 349.

Новые случаи COVID-19 по регионам:

Москва - 5191

Санкт-Петербург - 3684

Московская область - 1148

Нижегородская область - 473

Республика Карелия - 451

Архангельская область - 395

Свердловская область - 370

Воронежская область - 351

Вологодская область - 340

Ростовская область - 337

Красноярский край - 335

Хабаровский край - 333

Пермский край - 304

Республика Коми - 293

Мурманская область - 290

Челябинская область - 290

Иркутская область - 279

Забайкальский край - 263

Самарская область - 263

Республика Бурятия - 260

Ульяновская область - 257

Саратовская область - 249

Волгоградская область - 247

Омская область - 246

Кировская область - 243

Республика Крым - 233

Приморский край - 229

Ставропольский край - 229

Алтайский край - 226

Республика Саха (Якутия) - 217

Ханты-Мансийский автономный округ - 217

Тверская область - 211

Новгородская область - 210

Ленинградская область - 209

Томская область - 205

Ямало-Ненецкий автономный округ - 199

Псковская область - 195

Калининградская область - 192

Ярославская область - 187

Оренбургская область - 183

Новосибирская область - 182

Республика Хакасия - 180

Удмуртская Республика - 176

Кемеровская область - 173

Тульская область - 171

Курская область - 168

Белгородская область - 168 Пензенская область - 167

Краснодарский край - 167

Ивановская область - 162

Тюменская область - 160

Астраханская область - 155

Амурская область - 153

Орловская область - 151

Калужская область - 148

Брянская область - 148

Смоленская область - 143

Республика Башкортостан - 142

Владимирская область - 139

Костромская область - 138

Липецкая область - 135

Сахалинская область - 132

Тамбовская область - 127

Республика Чувашия - 124

Рязанская область - 121

Чеченская Республика - 120

Республика Дагестан - 110

Курганская область - 106

Республика Адыгея - 100

Кабардино-Балкарская Республика - 96

Республика Калмыкия - 95

Карачаево-Черкесская Республика - 93

Республика Татарстан - 90

Республика Мордовия - 88

Республика Тыва - 86

Республика Ингушетия - 81

Республика Северная Осетия-Алания - 80

Камчатский край - 77

Севастополь - 69

Республика Алтай - 54

Республика Марий Эл - 50

Магаданская область - 46

Еврейская автономная область - 29

Чукотский автономный округ - 10

Ненецкий автономный округ - 1

