В России за последние сутки выявлено 25 345 случаев коронавируса в 85 регионах. Суточная смертность второй день подряд бьет рекорды: умерли 589 человек, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф".
Наибольшее число летальных случаев зафиксировано в Петербурге - 82. В Москве умерли 75 человек, общее число умерших пациентов в столице превысило 9 тысяч, в Петербурге - 5,5 тысячи. В Москве подтвержден 5191 новый случай заражения, госпитализированы за сутки 1570 человек. На ИВЛ в столичных больницах находятся 425 человек.
В северной столице зарегистрировали 3684 новых заболевших, уже несколько дней эта отметка не превышает 3700.
Всего в стране выявлен 2 347 401 заболевший и 41 053 умерших. Из больниц за сутки выписано 26 882 человека. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 830 349.
Новые случаи COVID-19 по регионам:
Москва - 5191
Санкт-Петербург - 3684
Московская область - 1148
Нижегородская область - 473
Республика Карелия - 451
Архангельская область - 395
Свердловская область - 370
Воронежская область - 351
Вологодская область - 340
Ростовская область - 337
Красноярский край - 335
Хабаровский край - 333
Пермский край - 304
Республика Коми - 293
Мурманская область - 290
Челябинская область - 290
Иркутская область - 279
Забайкальский край - 263
Самарская область - 263
Республика Бурятия - 260
Ульяновская область - 257
Саратовская область - 249
Волгоградская область - 247
Омская область - 246
Кировская область - 243
Республика Крым - 233
Приморский край - 229
Ставропольский край - 229
Алтайский край - 226
Республика Саха (Якутия) - 217
Ханты-Мансийский автономный округ - 217
Тверская область - 211
Новгородская область - 210
Ленинградская область - 209
Томская область - 205
Ямало-Ненецкий автономный округ - 199
Псковская область - 195
Калининградская область - 192
Ярославская область - 187
Оренбургская область - 183
Новосибирская область - 182
Республика Хакасия - 180
Удмуртская Республика - 176
Кемеровская область - 173
Тульская область - 171
Курская область - 168
Белгородская область - 168 Пензенская область - 167
Краснодарский край - 167
Ивановская область - 162
Тюменская область - 160
Астраханская область - 155
Амурская область - 153
Орловская область - 151
Калужская область - 148
Брянская область - 148
Смоленская область - 143
Республика Башкортостан - 142
Владимирская область - 139
Костромская область - 138
Липецкая область - 135
Сахалинская область - 132
Тамбовская область - 127
Республика Чувашия - 124
Рязанская область - 121
Чеченская Республика - 120
Республика Дагестан - 110
Курганская область - 106
Республика Адыгея - 100
Кабардино-Балкарская Республика - 96
Республика Калмыкия - 95
Карачаево-Черкесская Республика - 93
Республика Татарстан - 90
Республика Мордовия - 88
Республика Тыва - 86
Республика Ингушетия - 81
Республика Северная Осетия-Алания - 80
Камчатский край - 77
Севастополь - 69
Республика Алтай - 54
Республика Марий Эл - 50
Магаданская область - 46
Еврейская автономная область - 29
Чукотский автономный округ - 10
Ненецкий автономный округ - 1