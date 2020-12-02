Часть пешеходного моста обрушилась на пути на московской железнодорожной станции Новоподрезково рядом с подмосковными Химками. Движение поездов ограничено, задерживаются около десятка электричек и "Сапсан", сообщает РБК.

Очевидец рассказал телеканалу "Москва 24", что обрушение произошло при демонтаже старого надземного перехода. На платформе есть новый крытый пешеходный переход.

По данным ТАСС, рабочие сторонней организации повредили трос контактной сети на железной дороге на перегоне Химки - Сходня. Сами провода не повреждены. По предварительным данным, пострадавших нет. "Специалисты ОЖД делают все возможное, чтобы устранить возникшие неисправности и сократить отставание поездов", - говорится на сайте Октябрьской железной дороги.