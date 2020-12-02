Активиста, устроившего акцию в образе Христа на Лубянке, отчислили из РУДН

Активиста Павла Крисевича, устроившего перформанс в поддержку политзаключенных около Лубянки, отчислили из РУДН, сообщают "Апология протеста" и студенческое издание Doxa. В приказе ректора говорится, что Крисевич нарушил внутренний распорядок вуза и кодекс чести студента РУДН, "а совершенный поступок не соотносится с моральным обликом будущего специалиста".

Согласно правилам вуза, студентам запрещается "участвовать в совершении противоправных действий", предусмотренных российскими законами. За отчисление проголосовали студсовет и дисциплинарная комиссия, руководство РУДН его утвердило. Среди доводов за отчисление Крисевича было то, что "не отражает в себе образа студента", "оскорбляет чувства" и борется с властью, рассказывал активист "МБХ медиа".

Напомним, в начале ноября Крисевич в ходе акции у Лубянки привязал себя к кресту, изображая Христа, а его помощники в плащах с надписями "ФСБ" подожгли разложенные вокруг "тома уголовных дел" политзаключенных. Для розжига использовалось вещество, которое горит при 40℃ и не наносит человеку вреда. Крисевич получил за свой перформанс 15 суток ареста.

"Где гарантии, что он не устроит пожар на территории университета, если его что-то или кто-то не устраивает?" - заявил РБК ректор РУДН Олег Ястребов, комментируя решение отчислить активиста.

"Открытый огонь несет угрозу безопасности окружающих. Сотрудники полиции просят его прекратить подобные действия, а человек осознанно их продолжает, да еще и отказывается от установления своей личности и оказывает сопротивление", - сказал он.

Ястребов добавил, что университет отрицательно относится к "инструментам искусственных инфоповодов, интересных для СМИ и опасных для жизни окружающих", и учит делать мир лучше "цивилизованным способом".

Юристы "Апологии протеста" планируют оспорить приказ ректора в суде, "так как отчисление за мирный протест нарушает права человека и правила внутреннего распорядка РУДН, гарантирующие студентам право на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений".