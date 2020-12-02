Глава Счетной платы России Алексей Кудрин заразился коронавирусом

Счетная палата Российской Федерации Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в свою очередь ушла на самоизоляцию после контакта с зараженным человеком

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Глава Счетной платы России Алексей Кудрин заразился коронавирусом. "Зацепило и меня: положительный тест на Ковид. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь", - сообщил он в Twitter.

В связи с этим закон о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов вместо него будет представлять в Совете Федерации аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин. Накануне Кудрин участвовал в заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам по видеосвязи, передает ТАСС.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в свою очередь ушла на самоизоляцию после контакта с зараженным человеком. Об этом перед началом заседания сообщил первый заместитель спикера Андрей Яцкин. Матвиенко продолжает работать удаленно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что все контакты Владимира Путина с Кудриным и Матвиенко в последнее время осуществлялись только по видеосвязи.