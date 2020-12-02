Директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью журналу "Историк" к столетию СВР назвал химика Дмитрия Менделеева одним из "наиболее известных" агентов российской разведки XIX века.

Отвечая на вопрос о том, кто из известных людей привлекался к работе разведки, Нарышкин назвал "несколько наиболее известных имен". "Это первый председатель Императорского Русского исторического общества князь Петр Вяземский, химик Дмитрий Менделеев, географ и исследователь Николай Пржевальский, ну и, конечно, литератор и дипломат Александр Грибоедов. Все они - кто-то в большей, кто-то в меньшей мере - занимались разведывательной деятельностью, политической и военно-стратегической разведкой", - заявил Нарышкин.

Он также добавил, что разведкой, в том числе "научно-технической", занимались и участники европейской дипломатической миссии Петра I в 1697-1698 годах, известной как Великое посольство.

В 1995-1997 годах издательство "Международные отношения" опубликовало шеститомник "Очерки истории российской внешней разведки". Как говорится в описании к серии, очерки написаны на основе документов и архивных материалов "коллективом ветеранов и действующих сотрудников СВР", имеющих солидный опыт ведения разведывательных операций за рубежом.

В одной из глав первого тома речь идет о роли Менделеева в истории разведки. По словам ее автора, химик собирал секретные данные об американском керосине и бездымном порохе во время своих поездок в Америку и во Францию. Эта работа и написанные на ее основе публикации СМИ были подвергнуты критике доктором химических наук, директором Музея-архива Менделеева при Санкт-Петербургском государственном университете Дмитрием Серегеевым, напоминает РБК.

В статье, опубликованной в научном журнале РАН "Вопросы истории естествознания и техники", Сергеев указывал на отсутствие "мало-мальски убедительных" доказательств разведывательного характера деятельности Менделеева в Америке: по его словам, русский ученый использовал лишь официальные источники и те данные, которые получал от самих американских нефтезаводчиков.

"Интересный жанр выбрала наша Служба внешней разведки для написания своей истории - "художественно-документальное издание". Видимо, <...> цитата из "Очерков" о якобы разгаданных Менделеевым пороховых секретах Америки как раз и отражает переход от документальной ипостаси повествования к художественной", - писал Сергеев..

Ученый указал на невозможность проверки некоторых цитат самого Менделеева, так из библиографического описания источников цитирования неясно, о каких архивах идет речь.

Сергеев также развенчивает версию, что Менделеев добыл секретный рецепт французского бездымного пороха на основании анализа грузовой статистики. В "Очерках" со слов сына Менделеева приводится цитата, согласно которой химик якобы "быстро раскрыл" секрет изготовления пороха, воспользовавшись статистикой о движении грузов по железнодорожной ветке, которая шла к пороховому заводу. Сергеев отмечает, что сын великого русского химика на момент описываемых событий был ребенком, а история, которую ему рассказывал отец, была рассчитана на детское восприятие.

Историк также указывает, что из записной книжки, дневника и писем Менделеева видно, что он вообще не занимался никакой железнодорожной статистикой с целью выявления пороховых секретов во Франции и томился от вынужденного 12-дневного бездействия.

Тем не менее, по словам эксперта, визит Менделеева мог быть связан с некими "деликатными поручениями", не имевшими отношения к поискам рецепта пороха. В документе из архивов Военно-морского флота, который связан с подготовкой Менделеева и его коллег к поездке, упоминаются некие "конфиденциальные письма к берлинскому, парижскому и лондонскому посланникам, а также агентам".

"Инструкции, которые будут вручены командируемым, должны обозначить цель поездки, как чисто научную, дабы при надобности было возможно объяснить встречающиеся случайности личными целями и недоразумениями командируемых лиц", - говорится в документе.