Федеральная налоговая служба (ФНС) внесла в единый государственный реестр юридических лиц пометки о недостоверности сведений, предоставленных при регистрации компании "Лиза и Саша", которая принадлежит дочери пресс-секретаря президента России Елизавете Песковой. Соответствующая информация в ЕГРЮЛ появилась 30 ноября, обратили внимание "Открытые медиа".

Такая же пометка появилась и в регистрационных данных компании "Капитал инвест", которая принадлежит 19-летнему Даниле Шебунову - сыну Елены Каминскас, давней знакомой министра обороны Сергея Шойгу. Издание The Insider полагает, что Шебунов является внебрачным сыном министра.

Обе компании были зарегистрированы в этом году. Фирма "Лиза и Саша" Елизаветы Песковой появилась в конце августа 2020 года, ее основной вид деятельности - производство верхней одежды. Шебунов учредил "Капитал инвест" с уставным капиталом в 1 млн рублей в марте 2020 года. Эта компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Как сообщала ФНС в 2019 году, пометка о недостоверности адреса, руководителя или учредителя нужна для того, чтобы сократить количество юридических лиц с "массовыми" директорами и расположенными в адресах "массовой регистрации" и обладающими признаками фирм-"однодневок". Перед тем как внести пометку, ФНС проводит проверку и направляет руководителю компании требование предоставить достоверные данные. Если директор компании не отвечает на запрос налоговой службы, то в ЕГРЮЛ вносится соответствующая пометка.

Через 6 месяцев ФНС может ликвидировать компанию без решения суда. Скорее всего, ФНС посчитала обе компании подозрительными из-за их юридических адресов. "Лиза и Саша" зарегистрирована на Сущевской улице, 27/2. По этому адресу числятся еще 1338 компаний. По адресу "Капитал Инвеста" на улице Неверовского зарегистрировано 37 предприятий.

После публикации материала Елизавета Пескова ответила на претензии налоговой службы в своем блоге в Instagram, выразив возмущение тем, что чиновники отвлекают ее от учебы. "Налоговики, конечно, молодцы, но ничего, что Лиза Пескова сконцентрирована на учебе 2 курса магистратуры МГИМО и нескольких проектах одновременно. Ничего, что Лиза Пескова даже Instagram вести перестала с сентября, в силу отсутствия времени?" - написала она.

Три года назад Елизавета Пескова также пыталась "уйти с головой в учебу" на фоне другого скандала. Тогда в журнале Forbes была опубликована ее статья о плюсах и минусах дистанционного образования, а также о пользе самообразования. После выхода материала доцент департамента медиа НИУ ВШЭ Оксана Силантьева обнаружила, что в статье Песковой имеется плагиат.

Силантьева прогнала статью Песковой через систему "Антиплагиат" и выяснила, что целые абзацы текста дочери высокопоставленного кремлевского чиновника заимствованы из ранее опубликованных материалов, писал Znak.com. В итоге Елизавета Пескова удалила свой блог в Instagram, а ее представитель пояснила, что это сделано из-за "рабочего отпуска". "Лиза на пару недель "в рабочем отпуске" и на 100% увлечена учебой", - отметила она.

По словам представителя, Пескова готовилась поступать в магистратуру. "Так что набирается сил и знаний. Но вскоре Лиза вернется с новыми статьями и идеями", - добавила она.

Стюардесса, которой достались миллиардные госконтракты

В прошлом году The Insider опубликовал расследование, посвященное Елене Каминскас (Шебуновой) и ее сыну Даниле. Ранее она работала стюардессой на самолете МЧС и сопровождала тогдашнего главу ведомства Сергея Шойгу в его командировках. СМИ предположили, что отцом сына Елены Данилы и дочери Дарьи является Шойгу.

Отношения Елены Шебуновой и Сергея Шойгу, который женат на другой женщине, подтверждали два источника The Insider в структурах, близких к МЧС. По их данным, их внебрачная любовная связь продолжалась до 2017 года.

После рождения первого ребенка (с начала романа), Данилы, дела Елены Шебуновой пошли в гору. До того момента она ездила на "ВАЗ 21083" и старой иномарке Honda, а после появления сына почти сразу купила Mercedes-Benz и золотистый Lexus RX 330. Потом у нее были BMW i3, Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz GLS 350D 4МАТIС (рыночная цена около 6 млн рублей). Квартира площадью 181 м² на улице Академика Павлова досталась Шебуновой от Андрея Чижика, совладельца АО "Специализированный Застройщик МКСМ", а эта компания является подрядчиком МЧС.

Главным приобретением Шебуновой стало гигантское поместье в элитном поселке Жуковка стоимостью 1,5 млрд рублей, по соседству с олигархами Ротенбергами. На участке земли, покрытом лесами, располагается несколько домов - особняк хозяйки, дом для прислуги и гараж со множеством автомобилей.

Земельный участок достался Шебуновой от Михаила Кочеткова, одного из крупных подрядчиков министерства обороны России. Кочетков владеет ООО "Холдинг ОСК Групп", получающей подряды от Главного военно-строительного управление N 4 Минобороны, писал The Insider. Рыночная стоимость одного только участка должна быть не менее 600 млн рублей. Вместе с домом и всей инфраструктурой рыночная стоимость этих владений должна превышать миллиард рублей.

Кроме того, Шебунова стала владелицей дорогого ресторана на Минской улице. На следующий день после визита сотрудника The Insider ресторан закрылся.

Свои миллиарды Елена Шебунова заработала на госконтрактах, подписанных со структурами главы Минобороны Сергея Шойгу. Так, например, ее компания освоила 3 млрд рублей на строительстве военных городков.