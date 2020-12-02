Российские следователи в рамках расследования серии уголовных дел о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны обещают максимально толерантно принимать показания свидетелей преступлений нацизма, заявили в Следственном комитете РФ

Вячеслав Акишин / Moscow-Live Извлечению останков жертв, убитых фашистами под Сталинградом, июль 2020 года

Следственный комитет РФ / YouTube

Российские следователи в рамках расследования серии уголовных дел о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны обещают максимально толерантно принимать показания свидетелей преступлений нацизма, заявили в Следственном комитете РФ.

"Следователи готовы выслушать каждого, кто найдет возможность и согласится помочь следствию. Офицеры СК России будут благодарны всем, кто сможет поделиться значимой для следствия информацией", - говорится в сообщении, размещенном в среду в телеграм-канале ведомства.

В сообщении подчеркивается, что "следователи сделают все возможное для того, чтобы свидетелям - пожилым людям - были созданы максимально удобные условия для этих бесед". "И, безусловно, проводиться они будут с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм, с учетом текущей ситуации", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что "сотрудники СК РФ понимают все тонкости и сложности этого процесса, но уверены: те, кто в своей жизни перенес ужасы войны и геноцида, как никто понимают важность расследования этого уголовного дела". Почему ведомство вдруг начало активную кампанию по расследованию этого "важного уголовного дела" через почти 80 лет, когда большинство свидетелей и участников тех событий уже умерли, в СК РФ не уточняют.

В ведомстве напомнили, что СК расследует уголовное дело о геноциде в годы Великой Отечественной войны. "Самое жестокое, масштабное преступление с самым большим числом жертв за всю историю человечества. Именно поэтому важно назвать всех виновных в этом варварстве, важно установить все обстоятельства преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками", - заявили в ведомстве.

Только в одной Волгоградской области сегодня проживает более 1000 бывших узников концентрационных лагерей, которые "никогда не смогут забыть пережитого, они всегда будут помнить виновников страданий", уверены силовики из СК РФ.

"Только воспоминания очевидцев могут точно восстановить детали преступной деятельности нацистов. Только их свидетельства лягут в основу доказательного, убедительного расследования фактов уничтожения армией Гитлера мирного населения без военной необходимости, что и является признаком геноцида. Эти документы никому не позволят лгать, не дадут выдать черное за белое, зло за добро", - говорится в сообщении.

Ранее "Новая газета" написала, что следователи по всей России рассылают повестки пенсионерам с вызовом на допрос в рамках уголовных дел "по факту совершения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками убийств советских граждан из числа мирного населения в период оккупации". А 20 ноября председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал "закрепить факт геноцида советского народа" в годы Второй мировой войны.

В течение нескольких месяцев 2020 года уголовные дела о геноциде были возбуждены в Карелии, Псковской области, Волгоградской области, Ростовской области. Это происходит в рамках государственной идеологической политики по борьбе с "фальсификаторами истории". Напомним, в Уголовном кодексе России есть статья, запрещающая реабилитацию нацизма (статья 354.1), ее приняли сравнительно недавно - в 2014 году. До трех лет лишения свободы можно получить не только за отрицание фактов, установленных международным трибуналом в Нюрнберге, но и за "распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны".

Кроме того, в июле 2020 года в ходе всероссийского голосования получили всенародное одобрение поправки к Конституции, важнейшая из которых предусматривала "обнуление" президентских сроков Владимира Путина. А еще одна поправка содержала утверждение, что Россия отныне "обеспечивает защиту исторической правды" и не допускает "умаление значения подвига народа при защите Отечества". Эта поправка придала новый импульс борьбе с "фальсификациями истории".

Отметим, что следственные действия с целью выявления преступлений нацистов начались еще до окончания Второй мировой войны, и уже тогда были тесно связаны с государственной пропагандой. Об этом свидетельствует история сокрытия сведений о "катынском расстреле" (массовой казни польских военнопленных в Катынском лесу под Смоленском в 1940 году).

Обвинения в массовых казнях как инструмент пропаганды

В 1943 году захоронения в Катыни случайно обнаружили оккупировавшие территорию немецкие войска. С этого момента два тоталитарных режима, германский и советский, пытались переложить ответственность за расстрел друг на друга.

13 апреля 1943 года германское радио сообщило, что найдено место "тайных массовых экзекуций, проведенных большевиками", где были уничтожены "10 000 польских офицеров". Через два дня Совинформбюро опровергло "гнусные измышления немецко-фашистских палачей". В заявлении говорилось, что летом 1941 польские военнопленные, занятые на строительных работах под Смоленском, были захвачены и расстреляны немцами.

В 1943 году немецкие и международные эксперты, проведя эксгумацию тел в Катыни, установили, что поляки были убиты в 1940 году. В январе 1944 года, вскоре после освобождения Смоленска, СССР создал свою комиссию под председательством главного хирурга Красной армии Николая Бурденко. В ее отчете говорится, что поляков расстреляли немцы осенью 1941 года. Основываясь на этой версии, советские власти пытались добиться включения катынского расстрела в приговор нацистским преступникам на Нюрнбергском трибунале. Однако, заслушав свидетелей, трибунал нашел их доводы неубедительными и не стал упоминать Катынь в приговоре.

Все документы, относящиеся к расстрелу, были строго засекречены. В марте 1959 года председатель КГБ Александр Шелепин в записке первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву советовал уничтожить следственные дела поляков, расстрелянных в 1940 году в Катынском лесу и других лагерях и тюрьмах. Глава КГБ предупреждал, что эти документы не представляют "ни оперативного интереса, ни исторической ценности", а их случайная "расконспирация" может привести к нежелательным для государства последствиям. В том же году эти документы были уничтожены, писал "Коммерсант" .

В 1960-х годах широкую известность в Советском Союзе с подачи властей приобрела белорусская деревня Хатынь, сожженная гитлеровцами в 1943 году. В 1966 году ЦК Компартии Белоруссии принял решение о создании одноименного мемориального комплекса, который был торжественно открыт три года спустя. Созвучие названий Катынь и Хатынь, по мнению некоторых экспертов, было не случайным. Таким изощренным образом советская пропаганда пыталась стереть из общественной памяти место расстрела поляков, заменив его местом фашистских зверств.

В 1970-х годах активное обсуждение катынской темы в Великобритании заставило МИД СССР выступить с рядом официальных протестов. В них осуждались попытки во враждебных целях "раздуть клеветническую выдумку геббельсовской пропаганды о так называемом катынском деле".

Ответственность за Катынь СССР признал только накануне своего распада. 13 апреля 1990 года было опубликовано сообщение ТАСС, в котором говорилось о "непосредственной ответственности за злодеяния в Катынском лесу Берии, Меркулова и их подручных" и выражалось "глубокое сожаление".

В тот же день президент СССР Михаил Горбачев передал находившемуся с визитом в Москве президенту Польши Войцеху Ярузельскому списки польских офицеров, находившихся в лагерях НКВД в 1939-1940 годах. Однако самые важные катынские документы, содержащиеся в так называемом пакете N 1, оставались засекреченными еще два года. Решение об их рассекречивании принял первый президент РФ Борис Ельцин.