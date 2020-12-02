Состояние здоровья бывшего полковника ГРУ России Сергея Скрипаля, отравленного в марте 2018 года в британском городе Солсбери боевым отравляющим веществом семейства "Новичок", стабильное, но он не может обходиться без ежедневной помощи медиков. Это следует из телефонного разговора дочери Скрипаля Юлии и ее двоюродной сестры Виктории, стенограмму которого опубликовала во вторник газета "Московский комсомолец". Сама Юлия также пострадала во время химатаки в Солсбери, в организации которой британские следователи обвинили сотрудников ГРУ.

Откуда в редакции оказалась прослушка - газета не сообщает, отмечая лишь, что сам телефонный разговор состоялся 21 ноября.

Если верить МК, звонок из Великобритании в Россию сделала Юлия по просьбе отца, который захотел узнать у родственников, проживающих в Ярославле, как чувствует себя его 93-летняя мать. Самому Сергею Скрипалю, со слов дочери, долго говорить по телефону тяжело: после отравления у него в горле стоит специальная трубка, помогающая ему дышать. Медики "чистят" ее каждый день, Скрипалю "не хватает воздуха", и он периодически "закашливается". Из-за этого, по словам Юлии Скрипаль, бывший сотрудник ГРУ вынужден постоянно жить с врачом. Сама она живет сейчас отдельно от отца и надеется увидеться с ним на Новый год.

Согласно стенограмме телефонного разговора, наибольший вред отравление "Новичком" нанесло носоглотке Скрипаля. Восстановится ли она, медики не могут сказать, поскольку, как выразилась Юлия, "раньше такого отравления не было ни с кем".

Сама Юлия Скрипаль почти полностью восстановилась после отравления. Если верить опубликованной прослушке, из последствий у нее остались только "проблемы с глазами", а именно с "фокусировкой зрения".

В телефонном разговоре Юлия Скрипаль также рассказывает, что ее отец "испытывает очень большое чувство вины" за то, что дочь подверглась из-за него смертельной опасности. "Ему очень жаль, что меня на этот маховик репрессий накрутило случайно с ним. Он себе этого простить не может никак", - пояснила дочь отставного разведчика.

При этом Юлия считает, что если бы она не приехала в те дни к отцу погостить, то он бы погиб. "Был бы он один, никто бы его в доме не нашел", - говорит дочь Скрипаля. По ее мнению, бывшего сотрудника ГРУ спасло только то, что, получив дозу яда, он вышел вместе с ней прогуляться - из-за этого их обоих нашли в бессознательном состоянии на улице в людном месте. Это также привело к тому, что территория заражения оказалась очень большой. В частности, следы "Новичка" были найдены в ресторане, где обедали Скрипали. А среди пострадавших от химатаки оказались два британских полицейских.

Если верить стенограмме, Юлия Скрипаль подтверждает, что яд "Новичок" был нанесен преступниками на ручку входной двери в дом ее отца. Она также опровергает появившуюся в СМИ информацию о том, что отец писал прошение о помиловании президенту России Владимиру Путину. "Никому он ничего не писал, ни у кого ничего не просил", - говорит Юлия. При этом в конце разговора она утверждает, что в деле о госизмене, по которому Сергей Скрипаль был осужден в России, его "подставили" коллеги и что сам он никогда никакой секретной информации западным спецслужбам не передавал, отмечает радио "Свобода".

Бывший сотрудник ГРУ России Сергей Скрипаль, обвиненный у себя на родине в госизмене и переехавший в Великобританию после обмена на русского шпиона, был отравлен 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери.

Британские власти установили, что Скрипали были отравлены боевым химическим ядом "Новичок", который был разработан еще в Советском Союзе, и обвинили в организации отравления российские спецслужбы. Исполнителями преступления следствие считает офицеров российской военной разведки Анатолия Чепигу и Александра Мишкина, который, по данным расследователей, получил звание Героя России из рук Путина.

Великобритания, ЕС и США ввели санкции против ряда российских граждан и компаний, которые, по их мнению, могут быть причастны к покушению на Скрипалей и разработке яда "Новичок". Москва все обвинения отвергает, считая отравление в Солсбери провокацией западных спецслужб.