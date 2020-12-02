За последний год в разных регионах России произошло сразу несколько громких задержаний подростков: по версии силовиков, они планировали устроить теракты в зданиях школ или правоохранительных органов

nac.gov.ru В 2018 году произошло сразу несколько резонансных атак, которые устроили несовершеннолетние: массовая стрельба в Керченском политехническом колледже, а также взрыв в управлении ФСБ в Архангельске

Пресс-служба Государственного Совета Республики Крым

За последний год в разных регионах России произошло сразу несколько громких задержаний подростков: по версии силовиков, они планировали устроить теракты в зданиях школ или правоохранительных органов. Спецслужбы стали активно отчитываться о предотвращении таких нападений с 2018 года - до этого в СМИ попадали лишь единичные случаи. "Новая газета" пишет о том, почему силовики заинтересовались несовершеннолетними и как "терроризм" стал ходовой статьей для запугивания подростков.

С 2014 года в России произошло как минимум 29 нападений с участием школьников и подростков. Жертвами этих инцидентов стали 33 человека, еще 137 пострадали. Большая часть (21 человек) погибла при массовой стрельбе в Керченском политехническом колледже осенью 2018 года. К жертвам привели еще пять нападений, остальные обошлись без погибших. В основном атаки совершали в школах или колледжах, три теракта произошли в зданиях правоохранительных органов.

Если верить силовикам, таких случаев могло бы быть по крайней мере в три с половиной раза больше - почти сто. С 2013 года спецслужбы отчитались как минимум о 69 спланированных подростками нападениях, которые удалось пресечь, о большей части (63) - за последние два года. Активнее всего силовики работают в Красноярском крае - за это время стало известно о трех неудавшихся атаках в этом регионе. В большинстве случаев у подростков, которые планировали нападение, находили взрывные устройства, против них возбуждали дела о подготовке к убийству или теракту.

В феврале 2020 года в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что за два года было предотвращено более 50 атак, которые подростки хотели устроить в школах, - скорее всего, о некоторых силовики не сообщали публично либо из сообщений не было понятно, что речь идет о несовершеннолетних.

Если подробности нападений почти сразу попадают в соцсети и СМИ, то детали спецопераций по предотвращению таких случаев обычно становятся известны только со слов самих силовиков. Узнать, идет ли речь о реальной борьбе с терроризмом или намерении заслужить "звездочку", невозможно. Деятельность ФСБ не могут контролировать ни надзорные органы, ни общественность, и заявления о необходимости борьбы с терроризмом становятся удобным предлогом для манипуляций и подтасовок.

К тому же доказательства, которые попадают в открытый доступ, выглядят абсурдно: за последние несколько месяцев поводом для преследования школьников становилась подписка на страничку в "ВКонтакте" о расстреле в американской школе "Колумбайн" или планы взорвать виртуальное здание ФСБ в игре Minecraft.

"С молодыми людьми надо бороться, только если они уже совершили преступление. А болтовня на радикальные темы - это нередкое поведение для подростков. Если руководство требует от оперативников следить за подозрительными молодежными группами - это нормально, но если нужно, чтобы слежка приводила к определенному проценту уголовных дел, добром это не кончается", - отметил директор информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский.

Несмотря на регулярные отчеты силовиков о предотвращении спланированных подростками терактов, молодые люди все равно совершают нападения, которые можно было предупредить. В октябре 18-летний студент Данил Монахов открыл стрельбу на остановке в Нижегородской области, в результате чего погибли четыре человека. Позже выяснилось, что Монахов готовился к теракту задолго до этого: он планировал устроить массовое убийство в школе еще весной 2019 года, о чем знали и педагоги, и правоохранители, однако тогда дело заводить не стали.

Силовики начали активно интересоваться школьниками два года назад: до 2018-го "Новой" удалось найти только шесть случаев, когда спецслужбы публично отчитывались о предотвращении спланированных подростками нападений, тогда как в последние два года они сообщают об этом регулярно. Поводом для пристального внимания силовиков к подросткам могли стать протесты весной 2017 года, которые начались после выхода расследования Алексея Навального "Он вам не Димон". Тогда молодые люди массово вышли на митинги против коррупции по всей стране.

После этих протестов появились первые громкие дела против школьников и студентов, связанные с терроризмом: осенью 2017-го силовики задержали первых подозреваемых по так называемому "делу "Сети"*, весной 2018-го были арестованы фигуранты "дела "Нового величия". Под следствием оказались более 20 человек, которых обвиняли в организации террористического и экстремистского сообщества, а также в попытке свержения власти. Обвиняемые жаловались на давление и пытки со стороны силовиков.

В 2018 году произошло сразу несколько резонансных атак, которые устроили несовершеннолетние: массовая стрельба в Керченском политехническом колледже, а также взрыв в управлении ФСБ в Архангельске. Спецслужба взяла под жесткий контроль все, что касалось этого дела: за комментарии, связанные с этим инцидентом, завели по крайней мере 14 уголовных дел об оправдании терроризма. При этом какая-либо критика работы ФСБ не допускается.

Несмотря на эти громкие случаи, реального всплеска подросткового терроризма после этих событий в России не видно - нападения по-прежнему происходят пять-шесть раз в год, тогда как число рапортов о предотвращении таких преступлений резко выросло. В 2019 году ФСБ сообщила о шести предотвращенных атаках, в 2020-м - в два раза больше, несмотря на пандемию и дистанционное обучение.

По данным МВД, ежегодно преступления совершают около 40 тысяч несовершеннолетних. При этом за последние шесть лет лишь 2% подростков осудили за преступления, связанные с терроризмом, экстремизмом или нападением на госслужащего - большая часть преступлений связана с грабежами, кражами и разбоем, и к профилактике таких преступлений внимание почти не привлекают.

В 2018 году судебный департамент при Верховном суде стал отдельно отчитываться о несовершеннолетних, осужденных по статьям, связанным с терроризмом. За два с половиной года по ним были осуждены 11 подростков, они получили от двух до десяти лет колонии. В это же время силовики стали регулярно сообщать о предотвращении подростковых терактов. За тот же период они отчитались, по крайней мере, о 59 предотвращенных нападениях - в пять раз больше, чем количество осужденных за это подростков.

Скорее всего, эти случаи либо закончились профилактическими беседами, либо еще не дошли до вынесения приговора. Однако если ФСБ завела дело о терроризме, отделаться профилактическими мерами крайне сложно, и дело заканчивается либо осуждением, либо продолжительным содержанием в медицинском учреждении. Оспаривать же обвинения со стороны ФСБ суд попросту не берется.

Гораздо чаще подростки попадают под суд за ложные сообщения о терактах, чем за реальный теракт, - таких случаев было в шесть раз больше. Однако большая часть несовершеннолетних, осужденных по "террористической" главе УК (24-я), получили сроки за незаконное изготовление, продажу или покупку оружия и взрывчатки.

Ежегодно несколько десятков подростков получали сроки за преступления, связанные с экстремизмом, но их число резко упало после 2018 года. Это связано с тем, что после взрывного роста дел за лайки и репосты и резкой критики правозащитников статью 282 частично декриминализовали. Не исключено, что "террористические" статьи станут новой 282-й для подростков: поводом для преследования может стать даже подписка на страничку в соцсети "ВКонтакте". Российские власти утверждают, что причиной подростковой преступности является распространение "деструктивных идей" в интернете, редко обращая внимание на их сложные условия жизни. Больше половины осужденных подростков воспитывались одним родителем или вне семьи.