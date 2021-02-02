Майкл Калви и другие обвиняемые не признали вину в растрате1

АГН Москва / Скриншот с видео пресс-службы суда

Мещанский суд Москвы во вторник, 2 февраля, начал рассмотрение по существу дела основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви о растрате, сообщает "Интерфакс".

Заседание открыли прокуроры с оглашения обвинительного заключения. Как из него следует, Калви разработал и возглавил осуществление схемы растраты денег. "Подсудимые составили и осуществили план хищения средств в корыстных целях. Сформированная Калви группа отличалась устойчивостью, тщательной подготовкой, четкой согласованностью и общим пониманием целей", - заявил гособвинитель.

После оглашения обвинительного заключения о непризнании обвинения заявили все семеро фигурантов процесса: основатель и старший партнер инвестиционной компании Baring Vostok, американский бизнесмен Майкл Калви, партнер Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров, а также бывший председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

"Я не признаю себя виновным. <…> В процессе расследования правоохранительные органы умышленно игнорировали все доказательства в пользу законности всех совершавшихся операций, которые делают ничтожным это обвинение. Я рассчитываю, что суд исследует эти доказательства и даст им оценку", ― сказал Майкл Калви.

Калви подчеркнул, что не совершал никаких противоправных действий и не создавал преступную группу для осуществления схемы растраты денежных средств. "Все действий совершилась в интересах банка", - подчеркнул Зюзин, обращаясь к суду.

"Банку не был причинен никакой ущерб. Я стал заложником сфабрикованного уголовного дела. (...) Никто из лиц, указанных в обвинении, не совершал никакого преступления", - заявил, в свою очередь Дельпаль.

Адвокаты поддержали подзащитных.

Ранее судья отказала в удовлетворении ходатайства защиты о возврате дела в прокуратуру.

Калви арестовали в феврале 2019 года. Его и еще нескольких человек обвинили в растрате 2,5 млрд руб., принадлежащих банку "Восточный". Изначально уголовное дело возбудили в феврале 2019 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а окончательно фигурантов обвинили уже в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Адвокаты ходатайствовали о возвращении дела в Генпрокуратуру, так как следствие, вменив фигурантам растрату, не прекратило их уголовное преследование за мошенничество. Суд ходатайства отклонил.