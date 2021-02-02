Председатель Симоновского суда, рассматривающего дело Навального, подал в отставку

Симоновский районный суда

Председатель Симоновского районного суда Москвы Вячеслав Детишин подал в отставку, сообщается на сайте Квалификационной коллегии судей Москвы. Заседание коллегии прошло 28 января. Текст решения пока не опубликован. Детишин может покинуть должность председателя Симоновского суда уже 1 марта 2021 года. Он возглавлял суд с 2015 года.

Информация об отставке Детишина появилась в день рассмотрения Симоновским судом представления ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока по делу "Ив Роше" реальным. Незадолго до заседания стало известно, что судью Юлию Окуневу, которая изначально должна была рассматривать дело, внезапно заменили на судью Наталью Репникову. Окунева при этом вообще исчезла из списка судей.

Источник "Интерфакса" в судебных кругах заявил, что Навальный "не имеет никакого отношения" к отставке Детишина. Его желание уйти с поста связано "исключительно с тем, что в марте у него заканчивается срок полномочий председателя суда", объяснил собеседник агентства. По его словам, Детишин подал заявление в начале января. Он продолжит исполнять обязанности председателя суда до истечения его полномочий.

Представитель ФСИН на выездном заседании Симоновского суда потребовал заменить условный срок Алексея Навального по делу "Ив Роше" реальным наказанием в 3,5 года колонии общего режима. Он заявил в суде, что условный срок по делу "Ив Роше" обязывал Навального не реже раза в месяц являться на регистрацию в инспекцию. Однако Навальный много раз "без уважительной причины" пропускал визиты еще до госпитализации после отравления.

По словам представителя ФСИН, Навальный около 60 раз нарушил общественный порядок после условного приговора и наложенные судом обязанности, в том числе до госпитализации. Как минимум шесть раз Навальный не приходил на регистрацию в 2020 году: 13 и 27 января, 3 и 16 марта, 6 июля и 17 августа.

Адвокаты Навального и сам политик указали суду, что фактическое местонахождение Навального во время его лечения в Германии инспекции было известно, об этом знали даже охранники дома в Москве, где жил Навальный, но ФСИН не направляла никаких уведомлений в Берлин.