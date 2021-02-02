В МИДе всполошились из-за прибытия машин с дипномерами к зданию Мосгорсуда, сочтя это попыткой давления

Moscow-Live / Акишин Вячеслав Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "саморазоблачением" прибытие зарубежных дипломатов к зданию Мосгорсуда, где проходит выездное заседание по вопросу о замене Алексею Навальному условного срока реальным по делу "Ив Роше"

Министерство иностранных дел Российской Федерации

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "саморазоблачением" прибытие зарубежных дипломатов к зданию Мосгорсуда, где проходит выездное заседание по вопросу о замене Алексею Навальному условного срока реальным по делу "Ив Роше".

Ранее РИА "Новости" сообщало о прибытии к зданию суда машин Великобритании, Болгарии, Швейцарии, Латвии, Польши, Австрии.

В суде "Интерфаксу" сообщили, что на заседание были допущены дипломаты из посольств Чехии, Австрии, Литвы, Норвегии, Швеции, Нидерландов, США, Канады, Германии, Швейцарии, Великобритании, Латвии, Польши, а также представители Евросоюза. Официальных заявлений по поводу судебного процесса они не делали.

В посольстве Великобритании в РФ назвали обычной практикой присутствие дипломатов в суде по Навальному. В посольстве США объяснили, что представители дипмиссии в связи с COVID-19 запрашивали разрешение на дистанционное наблюдение за процессом, но не получили ответа от российских властей, поэтому пришли на заседание лично. Там тоже отметили, что "для дипломатических представительств по всему миру является стандартной практикой наблюдение за судебными заседаниями в стране пребывания".

Захарова заявила в Facebook, что "традиционно дипломаты в зарубежных судах поддерживают своих граждан". "Даже если западники рассматривают Навального как "своего", он гражданин Российской Федерации. Это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада в попытках сдерживания России. Или это попытка психологического давления на судью?"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дипломаты "вольны действовать в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях, но никак не за рамками этой конвенции" и не должны оказывать влияния на суд, передает ТАСС. Он не стал уточнять, является ли сам приезд дипломатов на судебное заседание такой попыткой давления, перенаправив этот вопрос в МИД РФ. "Я не сомневаюсь, что соответствующий комментарий последует", - добавил Песков.

В то же время он указал на то, что эти иностранные дипломаты "как-то должны обозначить свои действия". "Или они солидарны с необходимостью принятия жестких мер в отношении нарушителей закона РФ, или это попытка оказания давления на суд. Наверное, они как-то обозначат свою позицию", - предположил пресс-секретарь главы государства.

Ситуацию с Навальным прокомментировал и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он повторил официальную позицию Москвы, которая считает, что Германия, где лечился Навальный, не предоставила никаких доказательств его отравления. "Если ты обвиняешь, то докажи вину. А если говоришь: "Я вам ничего не скажу, потому что это секретно" или потому, что сам пациент не разрешает, значит, у нас есть все основания полагать, что это инсценировка", - заявил Лавров. Ранее он назвал реакцию Европы на задержание Навального попыткой "отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития".

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, присутствие у здания суда машин с дипломатическими номерами говорит о том, что Навальный "представляет интересы" Запада на территории РФ. "Они хотят его использовать для того, чтобы создавать нам напряжение, но ситуация, которая сегодня сложилась, во многом по их вине", - заявил Володин в эфире "России 1".