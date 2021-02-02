Алексей Навальный на заседании Московского городского суда, 2 февраля 2021 года

АГН Москва / Пресс-служба Мосгорсуда Алексей Навальный на заседании Московского городского суда, 2 февраля 2021 года

АГН Москва / Пресс-служба Мосгорсуда

Во вторник, 2 февраля, на выездном заседании Симоновского суда Москвы, где рассматривается представление ФСИН о замене условного срока Алексею Навальному по делу "Ив Роше" реальным наказанием в 3,5 года колонии общего режима, отравленный ранее российский оппозиционер выступил с речью.

Вначале Навальный обратил внимание суда не то, что дело "Ив Роше" было полностью сфабриковано, что доказано Европейским судом, и что его пытаются посадить по делу, по которому он "признан невиновным и которое признано сфабрикованным". "Российская Федерация даже признала это решение, половинчато, мне даже выплатили компенсацию", - напомнил Навальный. Но когда испытательный срок по этому делу заканчивался, Навального арестовали и продлили испытательный срок еще на год. "С упорством маньяка меня требует посадить государство по этому делу. Кому-то очень хочется, чтобы я ни одного шага не сделал по этой стране, вернувшись. Я ни одного шага не сделал. Причина - ненависть и страх одного человека, живущего в бункере", - заявил Навальный.

"Я нанес смертельную обиду благодаря тому, что я выжил благодаря пилотам и врачам. Более того, я выжил и я не спрятался. А потом вообще случилось страшное: я выжил, не спрятался и участвовал в расследовании собственного отравления. И мы доказали, что именно Путин и служба безопасности стояли за покушением. И именно тот факт, что все вскрылось, сводит с ума этого маленького человека", - продолжил он.

"Все убедились, что он просто чиновничек, которого случайным образом поставили на президентский пост, который никогда не участвовал в дебатах. И это единственный метод его борьбы - пытаться убить людей. В историю он войдет как Отравитель. Вот вы знаете, был Ярослав Мудрый или Александр Освободитель, а он - Владимир Отравитель. Половина Москвы оцеплена, потому что маленький человек в бункере сходит с ума... Главное, что я хочу сказать: этот процесс, я очень надеюсь, не будет воспринят людьми как сигнал, что они должны больше бояться, это демонстрация слабости. И миллионы, сотни тысяч посадить нельзя. И я надеюсь, что люди это осознают. И когда они осознают, все рассыплется".

"Долг каждого человека - не подчиняться вам, не подчиняться таким законам. И я как могу борюсь и буду продолжать это делать, несмотря на то что сейчас я оказался полностью под контролем тех людей, что любят намазывать трусы химическим оружием, я буду делать все, чтобы законы восторжествовали, и буду приветствовать всех честных людей, кто не боится и выходит на улицы, потому что у них есть такие же права, как у вас. Мы такие же граждане и требуем нормального правосудия, нормальных выборов, мы всего этого требуем. В России сейчас много хороших вещей, а самая хорошая - те самые люди, которые не боятся, которые не отпускают глаза, не смотрят в стол и не отдадут нашу страну кучке чиновников, которые решили променять страну на виноградники и аквадискотеки", - сказал Навальный и закончил выступление требованием своего немедленного освобождения.