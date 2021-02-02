Якутский городской суд удовлетворил иск местного психоневрологического диспансера о недобровольной госпитализации шамана Александра Габышева, сообщил "МБХ медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

"[Габышев] госпитализирован в недобровольном порядке. Защита приобщила к материалам дела заключение независимого специалиста-психиатра и заявила ходатайство о допросе этого специалиста, а также об отложении судебного разбирательства для обеспечения его явки из Москвы. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства о вызове специалиста и о проведении комплексной психолого-психиатрической экспертизы", - сообщил Прянишников.

Иск о госпитализации Габышева подал якутский психоневрологический диспансер, указав на то, что шаман "вновь начал делать громкие заявления в средствах массовой информации". Ранее Габышев объявил о новом походе на Москву, который должен был начаться в марте 2021 года. Он заявил, что намерен выйти из Якутска "на белом коне" с небольшим отрядом добровольцев, а в Иркутске соединится с основным отрядом сторонников, которые, вероятно, будут следовать за конным шаманом на машинах.

В медучреждении заявили, что после выписки Габышева из учреждения летом 2020 года ему назначили активное диспансерное наблюдение у психиатра, к которому шаман должен был ходить один-два раза в месяц. В психдиспансере утверждают, что после выписки Габышев наблюдался у врача несколько месяцев, но в декабре он "пришел и заявил, что больше ходить на прием не будет".

После этого Габышев не явился на очередной прием, а лечащий врач не смогла дозвониться до него. В итоге сотрудники полиции вместе с врачами пришли к Габышеву и принудительно отвезли его в психдиспансер. Прянишников рассказывал, что двери дома шамана были взломаны, внутри раскиданы вещи, а на полу было много красных пятен, похожих на кровь.

12 мая прошлого года шаман был госпитализирован в Якутский республиканский психоневрологический диспансер после того, как силовики взяли штурмом его дом. Адвокат Ольга Тимофеева рассказывала, что врачи, полиция и ОМОН прибыли к дому Габышева под предлогом того, что он якобы контактировал с инфицированными коронавирусом, и у него надо взять анализы. Никаких документов в подтверждение этого предоставлено не было. В результате, по словам Тимофеевой, шамана заковали в наручники и вывели из дома без обуви.

Защита подала административный иск о незаконности госпитализации, отметив, что она проводилась с грубыми нарушениями закона. В ответ на просьбу Ольги Тимофеевой обосновать необходимость госпитализации Габышева в диспансер региональный Минздрав заявил, что эта информация составляет врачебную тайну. 30 мая врачебная комиссия Якутского психоневрологического диспансера в ускоренном порядке выдала заключение об опасности шамана для себя и окружающих, после чего суд принял решение о его принудительной госпитализации. Два месяца спустя он был выписан оттуда: повторная экспертиза установила, что его дальнейшее содержание для лечения нецелесообразно.