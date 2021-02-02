Заместитель главного редактора Mash Сергей Титов объявил в Telegram-канале о своем уходе на фоне недавних публикаций издания о "дворце Путина" .

"Я понимаю все про репутацию Mash, понимаю про стыдные вещи, но мы правда делали все, что могли (когда могли). Вписывались за Голунова, люто поддерживали людей в Беларуси <...>. Жили в этой серой зоне и отчаянно боролись за возможность не писать говно. Но там решили по другому. Видосы вы видели сами. Работу талантливых людей, <…> все наши переживания просто перечеркнули решения людей в костюмах, которым ***** [пофиг] на журналистов", - написал Титов.

Он подчеркнул, что с большой любовью относится к холдингу, в который входит Mash, и с уважением - к главному редактору Максиму Иксанову, "но все это решали не они". "А выше - как в ****** [чертовом] СССР. И пусть они идут ***** [нафиг]", - отметил Титов.

"Работать в РТ, ВГТРК или Первом я бы никогда не стал. Но людей никто не спросил, они просто взяли и превратили нас в это. Поэтому мне и пришлось отказаться от своей любимой работы. Отдохну, похожу по храмам и буду искать что-то еще более амбициозное", - заключил Титов.

Журналист прямо не называет публикации, из-за которых он решил уволиться, однако из контекста можно понять, что речь, вероятно, идет о репортаже, сделанном во "дворце Путина" под Геленджиком, и интервью с бизнесменом Аркадием Ротенбергом, в котором он назвал себя владельцем объекта.

В интервью "Открытым медиа" Титов заявил, что не испытывал никакого давления со стороны "людей в костюмах", чьими решениями был недоволен. "Это мои личные убеждения и желание уйти", - заявил он. Журналист отказался отвечать на вопрос, имел ли он отношение к производству ролика про "апарт-отель Ротенберга", но подчеркнул, что решение не было спонтанным. Уйдёт ли кто-то вместе с ним после этих скандальных видео, он не знает.

По его словам, в Mash работают около 40 человек, но именно над телеграм-каналом трудятся всего несколько человек. Зарплату сотрудникам издания платят "достойную, рыночную", но люди там работают не только за деньги, но и "просто пытаются делать хорошее СМИ". Своим личным достижением в Mash он назвал то, что "под одной крышей удалось собрать аудиторию, которая одинаково охотно читала про конспирологов из QAnon, митинги в Минске и рандомных актеров из 90-х".

29 января Mash и телеканал "Россия-1" в один день выпустили сюжеты, которыми попытались опровергнуть расследование ФБК о "дворце Путина". В обоих видео здание показано как строящийся объект, без роскошных интерьеров, о которых шла речь в фильме ФБК. При этом в своем ролике Алексей Навальный прямо говорил, что сейчас на территории комплекса ведутся активные строительные работы, причиной которых стала плесень: "Ободрали стены, ободрали мрамор, вынесли все ценное, буквально выкинули на помойку миллиарды и начали работы заново".

В сюжетах-"опровержениях" также говорится, что ни ФСБ, ни ФСО дворец не охраняют, а есть только частные охранники. Один из них, работающий на объекте 10 лет, заявил, что никогда не видел там президента России, а весь комплекс принадлежит строительной компании. Запрет на съемку и бесполетный режим над территорией "Россия 1" объяснила тем, что на берегу моря находится трехэтажное здание пограничной службы ФСБ. Главред Mash в завершение своей "экскурсии" по дворцу призвал откликнуться истинного владельца объекта.

Таковым оказался миллиардер Аркадий Ротенберг, сообщивший, что объект задумывался как апарт-отель, "поэтому там достаточно большое количество комнат". Он отметил, что уже несколько лет занимается гостиничным бизнесом, который ему "очень нравится", и добавил, что имеет несколько объектов в Крыму, на Дальнем Востоке и Алтае. Дворец на мысе Идокопас Ротенберг, по его словам, приобрел "несколько лет назад".

Отвечая на вопрос, покупался ли объект изначально именно под отель, миллиардер повторил, что это "шикарное место", прямо располагающее к тому, чтобы сделать там отель. "Я понимал, что это достаточно скандальное и тяжелое здание, но, помяните мое слово, я редко когда ошибаюсь, - пройдет полтора - два года, я вас приглашу, и вы посмотрите на эту красоту, которая там будет". Ротенберг пошутил, что Иксанов, попавший ранее во дворец незаконно, может "рассчитывать на скидку".

Миллиардер объяснил "чисто человеческим фактором" решение только сейчас объявить себя бенефициаром дворца. "Скандал такой вокруг этого, всякие инсинуации, пишут... Там же нет ничего незаконного". Ротенберг рассказал, что посещал дворец в этом году и счел "пока неудовлетворительным" состояние стройки. Закончить работы, по его словам, планируется за два года, но "учитывая сегодняшние скандалы, постараемся ускориться".

Между тем издание The Insider сообщило о связях главного редактора Mash Максима Иксанова с российскими властями. Так, в прошлом году во время введения карантина и электронных пропусков Иксанов получал разрешение на передвижение по Москве от Администрации президента. Кроме того, он живет в доме на улице Трехгорный вал, который принадлежит управделами президента. В том же доме живут вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, семья экс-руководителя Администрации президента Сергея Иванова и сыновья премьера-министра Михаила Мишустина. Сам Иксанов эту информацию комментировать не стал.