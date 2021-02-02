Более 200 человек задержали у здания Московского городского суда, где проходит выездное заседание Симоновского суда по вопросу замены Алексею Навальному условного срока реальным по делу "Ив Роше". По оценке "ОВД-Инфо", к 13:30 были задержаны 237 человек, причем к полудню эта цифра составляла 99 человек.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников также сообщил о более чем 200 задержанных, передает "Интерфакс".

Задержанных развезли как минимум по пяти ОВД Москвы: по Преображенскому району, Вешнякам, Косино-Ухтомскому, Измайлово Восточному и Измайлово Северному.

В числе задержанных журналисты Sota, Mash, "Открытых медиа", Avtozak LIVE, RusNews, а также муниципальный депутат района Печатники Сергей Власов, сообщает "Правозащита Открытки". Журналистов задерживали несмотря на наличие редакционных заданий и пресс-карт.

Также задержана дочь Юлии Галяминой Евдокия, которая является фотокорреспондентом районного издания "Наш север". У девушки была пресс-карта. "Я показала пресс-карту, показала паспорт, они проверили. Потом у нас случился небольшой диалог о правах журналистов, после чего меня взяли под ручку и повели в автозак", - рассказала Галямина "МБХ медиа".

Корреспондентка Русской службы BBC отметила, что никаких лозунгов или плакатов у задержанных не было. Единственный плакат, который она видела, развернул в сквере недалеко от суда противник Навального. Рядом еще два человека убеждали собравшихся в "лживости" идей Навального".

ОВД "Инфо" в свою очередь сообщило о задержании девушки, стоявшей в одиночном пикете с плакатом "Свободу Навальному".