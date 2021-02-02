На акциях 31 января по России задержали свыше 5,7 человек

Команда Навального / Twitter

"ОВД-Инфо" обновил информацию об общем числе задержанных на акциях 31 января. По данным портала, теперь речь идет о 5754 задержанных.

Еще большую цифру - 7227 - приводят Telegram-канал Аvtozak Live со ссылкой на данные МВД, "ОВД-Инфо" и региональных СМИ. "Данные будут обновляться в соответствии с заявлениями пресс-служб МВД и судов. Верить этим данным или нет, решайте сами, мы только собрали их в одном месте", - говорится в сообщении канала.

Больше всего задержанных, по оценке "ОВД-Инфо", зафиксировано в Москве (1908), 1336 - в Санкт-Петербурге, в Нижнем Новгороде задержаны 202 человека, в Красноярске - 194, в Казани - 126, в Твери - 124, во Владивостоке - 123. 122 человека задержаны в Воронеже, 103 - в Новосибирске. В ряде других городов число задержанных не превышает 100 человек.

Правозащитники назвали 31 января днем самых массовых задержаний в новейшей истории России. Их масштаб оказался таков, что многие задержанные не смогли дозвониться на горячую линию, команда портала принесла им извинения. Правозащитники также опубликовали подборку самых грубых нарушений силовиков при задержании протестующих, со ссылкой на самих задержанных и их близких.

Так, в отделе полиции города Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе силовики душили задержанных, хватали их за волосы, изымали телефоны и требовали пароль, а также угрожали поставить протестующих на учет как экстремистов. В Рязани активиста Алексея Борисова положили между сиденьями в автозаке и избили дубинками. У него сломаны три ребра, отколот зуб, ушибы. Мужчину доставили в отдел, затем в областную клиническую больницу.

Из отделения полиции N86 Петербурга госпитализировали задержанного со сломанной рукой. Из ОП N59 скорая увезла мужчину без сознания. В отделе полиции Пятигорска в больницу увезли несовершеннолетнего после того, как его ударил сотрудник.

Также сообщалось, что в ОВД "Некрасовка" в Москве находится сотрудник Следственного комитета, к которому по одному водят задержанных для допроса по неизвестному делу, требуя заполнить опросник. В том же отделе полицейский пригрозил оформить по этой статье "кого захотим", в первую очередь "самых умных и качающих права". А задержанным с хроническими заболеваниями отказывали в лекарствах.