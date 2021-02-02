В Москве силовики начали массово задерживать людей возле станции метро "Преображенская площадь" - ближайшей к Мосгорсуду, где сегодня пройдет выездное заседание по вопросу замены Алексею Навальному условного срока реальным по делу "Ив Роше".

На глазах корреспондента "Проекта" в автозак у метро посадили шестерых молодых людей. По их словам, они ничего не скандировали. Издание сообщает о задержании более 20 человек. Вскоре первый автозак целиком заполнили задержанными, и он уехал. Полицейские запрещают журналистам снимать происходящее.

О задержаниях у метро также сообщает "Новая газета". Сотрудники полиции специально выстроились так, чтобы загородить от съемки журналистов. По подсчетам корреспондента газеты, у станции стоят не меньше десяти автозаков.

Задержания также походят непосредственно у здания Мосгорсуда. В числе задержанных два журналиста Sota. "Дождь" сообщает, что полицейские случайным образом выцепляют прохожих у станции "Преображенская площадь" и ведут их к автозаку.

Издание "Проект" заявило, что у Мосгорсуда задержали уже больше 20 человек - хотя до этого было известно только о единичных задержаниях. До начала самого заседания остается около получаса.



Видео: "Проект" pic.twitter.com/9Gute6iHL4 — Znak.com (@znak_com) February 2, 2021

❗Задержания у выхода из метро "Преображенская площадь", одного мужчину посадили в автозак. Сотрудники полиции специально выстроились так, чтобы загородить от съемки журналистов.



Видео: Татьяна Васильчук / "Новая газета"



➡️https://t.co/rL58JWjQnl pic.twitter.com/Uzs9L30YdL — Новая Газета (@novaya_gazeta) February 2, 2021

Arrests already starting near #Navalny courtroom ahead of trial that is expected to see him given several years real jail time pic.twitter.com/HabaVpin6e — Oliver Carroll (@olliecarroll) February 2, 2021

Обстановка вокруг Мосгорсуда перед началом суда над Навальнымhttps://t.co/jIJVlrskiF pic.twitter.com/Q73av3Nv5M — @kpru (@kpru) February 2, 2021

Адвокаты Навального пожаловались, что их до сих пор не пустили к подзащитному, хотя должны были сделать это еще в 10 часов, сообщает корреспондент "Дождя". Позже стало известно, что адвокатов Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева пустили в зал заседаний, а Юлию Навальную - нет. Затем пустили и ее. Сам Навальный уже в зале.

"Коммерсант" обратил внимание, что в карточке дела Навального изменилась фамилия судьи: вместо Юлии Окуневой стоит имя Натальи Репниковой. Издание сообщает, что Окунева вообще не значится в списке судей, а фигурирует в списке помощников судей.

Возле Мосгорсуда и на подходах к нему приняты беспрецедентные меры безопасности. Само заседание Симоновского суда решили сделать выездным из-за большого числа заявок от журналистов, "с целью обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства, а также исполнения требований о соблюдении социальной дистанции".

В районе Мосгорсуда перекрыты дороги, перестал работать общественный транспорт. У метро "Преображенская площадь" не останавливаются автобусы и трамваи.

В центре Москвы тоже усилены меры безопасности: на Цветном бульваре сотрудники ОМОНа, а на Пушкинской площади - автозаки, сообщает корреспондент "Дождя".