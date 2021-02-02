Автозаки с задержанными на акции 31 января выстроились в многочасовые очереди к спецприемникам. Люди несколько часов без еды, воды и туалета

ОВД-Инфо / Илья Афанасьев Московские спецприемники переполнены после масштабных задержаний на акции протеста 31 января, автозаки с задержанными направляют в другие места изоляции

Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Московские спецприемники переполнены после масштабных задержаний на акции протеста 31 января, автозаки с задержанными направляют в другие места изоляции, сообщает "ОВД-Инфо".

Автозаки выстроились в многочасовую очередь, чтобы доставить арестованных в спецприемник в Москве в деревне Сахарово. Из одного автозака сообщают, что впереди стоит около 8 автобусов. Задержанным не дают воды, еды, в автозаке холодно, не выпускают в туалет.

Задержанные в одном из автозаков в очереди записали видеообращение, в котором рассказали, что с момента их задержания прошло уже 40 часов, и фактически они подвергаются пыткам.

"Нас практически не кормили. Последние 9 часов мы находимся в автобусе, люди вынуждены стоять. Мы лишены возможности двигаться, у нас нет воды, нас не водят в туалет. Здесь, у изолятора для иностранных граждан в деревне Сахарово, в таких же условиях находятся десятки машин с задержанными. Мы требуем от СПЧ, УВД Москвы и Генпрокуратуры немедленно прекратить данные издевательства" - говорится в обращении.

Видеообращение от задержанных одного из автозаков в очереди в спецприемник в Сахарово pic.twitter.com/iAz2rXQv1A — ОВД-Инфо (@OvdInfo) February 2, 2021

Один из арестованных рассказал, что уже 5 часов находится в очереди из автозаков в Сахарово. Автозак переполнен, в нем тяжело находиться. Из 23 человек в небольшом пространстве двое стоят, двое сидят на полу. Большинство из них не спит вторую ночь подряд. В очереди в спецприемник стоят как минимум пять заполненных автозаков, полицейские заявляют, что время ожидания может составить до 48 часов. В одном из автозаков находится 18 человек, а в другом - 31 человек на 23 сидячих места.

К спецприемнику в Сахарово привезли и фотокорреспондента Ивана Клейменова, которого избили при задержании 31 января электрошокером и разбили ему голову. После задержания его привозили в больницу, но не стали госпитализировать. После заседания суда фотографу стало плохо. Его снова повезли в больницу и снова отказали в госпитализации.

Врачи зафиксировали у него ушибы и ссадины мягких тканей, ушибы мягких тканей в области правого голеностопного сустава и ушибы мягких тканей в области левого предплечья, однако не нашли показаний для экстренной госпитализации. Клейменова признали виновным в участии в акции, повлекшей создание помех движению транспорта и пешеходов (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП) и назначили 10 суток ареста.

Как сообщил в Telegram адвокат Максим Пашков, Клейменов ждет своей очереди полтора часа. "Пересадили в газель с ребятами из ОВД, тут не хватает сидячих мест и очередь из кучи автозаков, говорят впереди человек 200, каждого оформляют минут 20", - написал он.

Филолог и журналист Николай Эппле со ссылкой на задержанных рассказал, что в Московской области задержанным в ОВД "Троицкий" не дают спать вторые сутки. Первую ночь их водили на допросы по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. В вечер второго дня, после решения суда о назначении задержанным ареста, их повезли из отдела в неизвестном направлении, а потом вернули в ОВД из-за нехватки спецприемников.

Знакомый еще задержанного на акции в Москве рассказал, что мужчину доставили в ОВД в Троицке, где всем "под копирку" назначили 14 суток ареста по статье о нарушении правил участия в митингах. После чего более 12 часов их держали на улице в холодном автозаке. Людей также не кормили и не приносили им воду в течение 36 часов.

Один из автозаков с арестованными привезли в спецприемник в Люберцах. В автобусе 27 человек. В среднем, на оформление 1 человека уходит от 15 до 30 минут, сообщает знакомая одного из задержанных.

О долгом оформлении сообщают и в Петербурге. Как рассказал активист Илья Афанасьев, которому присудили 5 суток ареста, к спецприемнику на Захарьевской улице, 6 автозак приехал около 22 часов 1 февраля. Микроавтобусы выстроились в большую очередь, а общее число ожидающих - более 40 человек, оценивает Афанасьев.

Полицейские сообщили задержанным, что оформление займет много времени и они могут поспать. За час в спецприемник отводят, в среднем, по три человека. По словам сотрудников полиции, спецприемник постарается "запихнуть" всех и поэтому арестованных на акции могут поместить с уголовниками.

Условия нахождения в автозаке Афанасьев назвал "белой горячкой": "попеременно то становится холодно, когда автозак выключен, то становится невозможно дышать из-за выхлопных газов, когда он включен. Полиция своими действиями создала условия для нарушения санитарных эпидемиологических норм: нарушение санитарного режима, непредоставление средств защиты от вируса, создание массового скопления людей в замкнутом пространстве без создания должных условий". Все это время арестованным не дают горячей еды и воды.