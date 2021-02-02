2 февраля суд в Москве рассматривал ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний России о замене условного срока Алексею Навальному на реальный по делу "Ив Роше".

Судья сочла требование ФСИН подлежащим удовлетворению, так как ему выносились письменные предупреждения о замене срока. Алексей Навальный приговорен к 3,5 годам заключения.

Позицию Навального, что он не скрывался от ФСИН, суд счел несостоятельной

Навальный слушал судью, смотрел на жену и улыбался.

В прошлый раз Навального судили под портретом Ягоды, теперь под портретами Плевако и Цицерона.

Навального доставили в зал заседания в наручниках. На нем зимняя куртка, хотя до этого он был в одной толстовке. Видимо, в комнату ожидания Мосгосуда его больше не поведут.

Перед оглашением решения Навальный снова показал своей жене Юлии сердечко, пристав потребовал "перестать общаться жестами".

Ранее, в ожидании решения суда по Навальному в Москве и Петербурге к центральным площадям и улицам стянули ОМОН. В столице перекрыли Красную площадь, силовики дежурят в переулках у Тверской и на самой улице, а также на Лубянке, у метро "Китай-город".

Старую площадь и сквер возле метро "Китай-город" полностью оцепил ОМОН, отмечает корреспондент "Открытых медиа". Бойцы Росгвардии стоят даже в кустах.

В Петербурге оцепление и автозаки выставили у Гостиного двора, перекрыта Малая Садовая, ОМОН занял и Дворцовую площадь.