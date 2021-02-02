Журналистам не разрешили вести фото- и видеосъемку в суде над Навальным

Рупор Москвы / YouTube

Судья Симоновского суда Москвы Наталья Репникова запретила журналистам проводить фото- и видеосъемку выездного заседания в Мосгорсуде по вопросу о замене Алексею Навальному условного срока реальным по делу "Ив Роше". За запрет съемки выступили прокуратура и ФСИН, заявив, что это может помешать участникам процесса, передает "Медиазона".

Навальный и его адвокаты, напротив, просили разрешить журналистам съемку. "Мы перенесли процесс сюда потому, что много желающих сюда попасть? Если есть техническая возможность, то я за, я настаиваю, чтобы разрешили хотя бы паре десятков журналистов проводить съемку", - цитирует оппозиционера "МБХ медиа".

Судья, однако, разрешила вести съемку только пресс-службе суда, видео будет предоставлено по запросу. Всех, кто пробовал вести съемку вопреки решению судьи, жестко выводят из зала, сообщает корреспондент VTimes.

Заседание изначально должна была проводить судья Юлия Окунева, но буквально в последнюю минуту ее заменила Наталья Репникова. При этом Окунева вообще пропала из списка судей. The Insiderранее выяснил, что родственники судьи Окуневой ведут бизнес со ФСИН и спецслужбами. Репникова же вела дело о хищении 1,3 млрд рублей при строительстве космодрома Восточный.