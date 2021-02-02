Светлана Прокопьева

Николай Кузьмин / YouTube

Судебная коллегия по уголовным делам апелляционного военного суда оставила в силе приговор первой инстанции по делу журналистки Светланы Прокопьевой, которая была осуждена за оправдание терроризма через СМИ (ч. 2 ст. 205.2), сообщил глава "Агоры" Павел Чиков.

Адвокаты Прокопьевой настаивали на том, что эксперты со стороны обвинения ввели суд в заблуждение выводами о содержащихся в колонке "Репрессии против государства" признаках оправдания терроризма. Даже заключение было написано на поддельном бланке Хакасского госуниверситета, который отверг свою причастность к экспертизе.

Прокурор на заседании апелляционного суда настаивал, что Светлана Прокопьева является "рупором стран Запада", а также сказал, что ее колонка "не про терроризм, а про правоохранительные органы и формирование о них отрицательного мнения и, как следствие, формирование протестных настроений".

"Почему вы все время выставляете меня врагом? Я не враг этой стране. Я живу в этой стране и собираюсь жить в ней дальше. Я не враг России, я не оправдываю терроризм", - заявила журналистка, выступая с последним словом.

В июле прошлого года Прокопьеву обвинили в публичном оправдании терроризма из-за ее высказывания в эфире "Эха Москвы в Пскове" о причине взрыва в ФСБ Архангельска, который устроил 17-летний подросток, сам ставший его единственной жертвой. Обвинение требовало для Прокопьевой 6,5 лет колонии и запрет в течение четырех лет заниматься журналистикой. Суд признал Прокопьеву виновной и оштрафовал на 500 тыс. рублей.