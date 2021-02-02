Российские ученые опубликовали "Спутник V", которые подтвердили ее безопасность для широких слоев населения и указали на 91%-й уровень эффективности. Результаты опытов и выводы ученых были опубликованы в статье в журнале The Lancet, а также на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), передает ТАСС.

В испытании вакцины участвовали 19 866 волонтеров, которые получили первую и вторую дозы препарата или плацебо. Спустя 21 день после введения первой дозы вакцины, в день введения второй дозы, коронавирус подтвердился у 16 человек, получивших препарат, и у 62 добровольцев, которые получили плацебо.

В публикации отмечается, что эффективность вакцины составила 91,8% у участников старше 60 лет. Среди добровольцев, которые получили вакцину, ни у одного не наблюдалось развитие тяжелой формы COVID-19. У более чем 98% испытуемых выработался гуморальный иммунный ответ, у 100% процентов - клеточный иммунитет.

Большинство побочных эффектов протекали у участников в легкой форме и выражались в виде общего недомогания, головной боли, невысокой температурой и кожными реакциями.

В ходе исследования зарегистрированы четыре случая летального исхода - три участника из группы, получившей вакцину, и один участник из группы, получившей плацебо. Среди вакцинированных один человек умер из-за перелома, у других развились симптомы COVID-19 на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний. Учитывая инкубационный период заболевания, считается, что оба участника уже были инфицированы до начала исследования, несмотря на отрицательный анализ.

"Предварительный анализ результатов третьей фазы клинических испытаний вакцины "Гам-ковид-вак" показывает, что она обладает высокой эффективностью, иммуногенностью и хорошей переносимостью среди добровольцев возрастом в 18 лет и старше", - приводит пресс-служба журнала Lancet слова Инны Должиковой, завлабораторией НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ.

Вакцину "Спутник V" часто критиковали за поспешность разработки и отсутствие прозрачности. Проведенные испытания четко продемонстрировали прочный научный фундамент подобной формы вакцинации и указали на ее высокую эффективность. Это означает, что в арсенале человечества появился еще один инструмент для борьбы с эпидемией COVID-19", - прокомментировал работу профессор Университета Рединга (Великобритания) Айан Джонс.

Препарат "Спутник V" создан центром им. Гамалеи и Минобороны. Многие исследователи критиковали поспешную регистрацию препарата, однако 8 сентября вакцину запустили в гражданский оборот, а в начале декабря в стране стартовала массовая вакцинация.

В РФПИ в середине декабря говорили, что нижний порог эффективности "Спутника V" - 91,4%. При этом разработчики заявили, что она обладает 100% эффективностью против тяжелых форм коронавируса.