В Москве усилил меры безопасности в районе Мосгорсуда, где сегодня пройдет выездное заседание Симоновского суда о замене Алексею Навальному условного срока по делу "Ив Роше" реальным.

Дороги возле здания суда начали блокировать еще за несколько часов до заседания, которое назначено на 11:00. Много силовиков сконцентрировано около станции метро "Преображенская площадь", хотя она находится примерно в километре от Мосгорсуда, сообщает "Открытка".

На 1-й улице Бухвостова на пути к суду стоит цепочка ОМОНа, у всех проверяют документы. У корреспондента "Новой газеты" проверили редакционное задание, пресс-карту и паспорт. Корреспондентка "Медузы" пять минут разговаривала с полицией, прежде чем ее пропустили. Даже участников процесса заставляют ждать на другой стороне улицы и проводят по спискам, пишет издание.

Непосредственно на территорию Мосгорсуда пока никого не пускают, перед воротами стоит ОМОН. Некоторые полицейские пришли с огнетушителями, как и во время акции протеста 31 января. Здание Мосгорсуда окружили автобусы с росгвардейцами, передает корреспондент DW.

На место приехала супруга Навального Юлия с адвокатом Ольгой Михайловой.