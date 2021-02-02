Москва, 2 февраля 2021 года

Рупор Москвы / YouTube

Сообщество независимых российских СМИ "Синдикат-100" призвало руководство МВД и Росгвардии, а также рядовых их сотрудников прекратить мешать работать журналистам. В обращении независимых СМИ содержится напоминание, что в законе "О средствах массовой информации" (статья 47 "Права журналиста") прямо указано право журналиста посещать "места массовых скоплений граждан".

"Несмотря на это, во время проходящих в стране массовых протестных акций 23 и 31 января, а также 2 февраля, десятки наших коллег были задержаны правоохранителями во время выполнения своего профессионального долга", - говорится в заявлении, текст которого опубликовали телеканал "Дождь" и издание "Такие дела".

Сотрудники почти каждого издания, входящего в "Синдикат-100", выходя на работу столкнулись с противодействием правоохранительных органов во многих городах России 23 и 31 января.

"И эта практика продолжается - сегодня вновь на улицах Москвы задерживают журналистов, несмотря на опознавательные жилеты "Пресса", наличие редакционных удостоверений и редакционных заданий. Такие действия являются нарушением закона и подпадают под статью 144 УК "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста" с использованием служебного положения", - отмечается в заявлении.

"Так, к журналистам применяли физическую силу: корреспондента "Новой газеты" Елизавету Кирпанову сотрудник ОМОНа ударил дубинкой по голове, несколько ударов дубинкой получила корреспондент "Медузы" Кристина Сафонова, удар пришелся на телефон Алены Истоминой из NGS.RU во время проведения съемки. "Есть случаи избиений журналистов при задержании и даже применение электрошокера", - говорится в заявлении.

По данным независимого профсоюза журналистов, 23 и 31 января было зафиксировано 180 случаев нарушения прав работников СМИ. "Синдикат-100" отмечает, что эта практика продолжается.

"Такие действия нарушают закон и подпадают под статью 144 УК "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста" с использованием служебного положения. Мы требуем соблюдения закона и немедленного освобождения всех журналистов, задержанных во время освещения протестных акций. Давление властей на СМИ недопустимо", - заявили в "Синдикат-100".

Комментируя задержания журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 1 февраля заявил, что эти случаи не были массовыми и большинство корреспондентов имело возможность нормально работать.

По данным "ОВД-Инфо", на последних акциях задерживались 235 журналистов. Среди них были корреспондент "Дождя" Василий Полонский, журналисты Sota Vision Анна Лойко, Руслан Терехов и Артем Кригер, корреспондент Avtozak LIVE Максим Кондратьев, сотрудники "Нашего севера" Евдокия Галямина и Виталий Акимов, фотограф Дмитрий Марков, Евгений Сафронов из "Открытых медиа", а также двое корреспондентов Mash.

"Синдикат-100" в настоящее время объединяет более 30 федеральных и региональных изданий. В это неформальное сообщество, в частности, входят "Новая газета", "Дождь", "Эхо Москвы", Znak.com, "Такие дела", ИД "Алтапресс" (Барнаул), издательская группа "ВК-медиа", газета "Егоршинские вести", издательские дома "Имидж-пресс" и "Крестьянин", "Кавказский узел", "7х7" и "Медуза".