Москва, 2 февраля 2021 года

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Симоновский районный суд на выездном заседании в Мосгорсуде рассмотрел требования ФСИН о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

Около 21 часа в центре Москвы начались задержания, передает "МБХ медиа". На Манежной площади задержали пятерых человек, сообщает корреспондент. Полицейские ведут людей со стороны метро Охотный ряд и сажают в автозаки. Задержанные при этом без плакатов.

Как передает корреспондент "Интерфакса", в районе Манежной площади, где сторонники оппозиции планировали провести несанкционированную акцию, уже задержаны более десяти человек. Все задержанные препровождены в автозаки. Полиция через громкоговорители предупреждает о недопустимости проведения несанкционированного мероприятия.

Во вторник вечером в ожидании решения суда по Навальному в Москве и Петербурге к центральным площадям и улицам стянули ОМОН. В столице перекрыли Красную площадь, силовики дежурят в переулках у Тверской и на самой улице, а также на Лубянке, у метро "Китай-город", пишут "Открытые медиа".

Старую площадь и сквер возле метро "Китай-город" полностью оцепил ОМОН, отмечает корреспондент издания. Бойцы Росгвардии стоят даже в кустах. Людей на Манежной площади пока нет, добавляет он. А вот омоновцев появляется все больше и больше.

По требованию полиции до особого распоряжения на вход и выход закрыты станции "Охотный ряд", "Площадь Революции" и "Александровский сад". Поезда следуют через эти станции без остановок, уточняют власти Москвы.

Силовики также перекрывают вход в ТЦ "Охотный ряд".

На Пушкинской площади выставили оцепление. Там дежурят росгвардейцы и полиция. Площадь оградили забором.

В Петербурге оцепление и автозаки выставили у Гостиного двора, перекрыта Малая Садовая, ОМОН занял и Дворцовую площадь.

Ранее во вторник в районе здания Мосгорсуда были усилены меры безопасности, проводились задержания. К половине второго сообщалось уже о более чем 200 задержанных. Позднее стало известно, что среди них были и журналисты, но их вскоре отпустили.

Суд над Навальным привлек внимание рекордного числа дипломатов: в зал пустили представители Европейского союза, посольств Германии, Великобритании, Чехии, Австрии и других европейских дипмиссий. Сотрудники посольства США не получили разрешения на удаленное наблюдение за ходом процесса.