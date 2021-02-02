Высшая школа экономики расторгла гражданско-правовой договор с преподавательницей Анной Велликок, арестованной на на 14 суток за ретвит поста сотрудника ФБК Георгия Албурова о митинге 23 января. ВШЭ утверждает, что она не сможет провести занятия из-за ареста, а перенести их нельзя из-за "интенсивности учебного плана".

"В частности, Анна должна вести занятия 3, 4, 10 и 11 февраля, однако административный арест сроком на 14 суток не позволяет ей провести эти семинары, а перенос курса невозможен в силу интенсивности учебного плана. Это означает, что договор фактически не может быть исполнен со стороны Анны. В связи с этим университет вынужден расторгнуть договор, заведомо не исполненный со стороны исполнителя", - говорится в комментарии ВШЭ студенческому СМИ HSE Press.

Университет отмечает, что Велликок не была штатным сотрудником и привлекалась для чтения короткого курса "Введение в Data Science" в магистратуре. Договор был рассчитан на один модуль, а его условия предполагают оказание "конкретной услуги в строго фиксированном объеме в оговоренное время". "Это означает, что договор фактически не может быть исполнен со стороны Анны. В связи с этим университет вынужден расторгнуть договор", - сообщила пресс-служба.

Тверской районный суд Москвы 30 января признал Анну Велликок виновной в организации несогласованной акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Он посчитал, что она организовала митинг с помощью ретвита. Ее также допросили по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

22 января стало известно, что Мещанский районный суд Москвы арестовал на 10 суток сотрудника отдела расследований ФБК Георгия Албурова. Его задержали накануне на вокзале, когда он вернулся из Петербурга.

Протокол по статье об организации несогласованной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП) составили из-за того, что Албуров 18 января поделился в Twitter ссылкой на обращение Алексея Навального. А 27 января следователи провели обыск в квартире самого Албурова, вывезя его и пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш из спецприемника.

Тогда же обыски прошли в квартирах Алексея и Юлии Навальных, Любови Соболь, Марии Алехиной, Анастасии Васильевой, муниципального депутата Люси Штейн, в студии "Навальный Live" и в квартире главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, где живет его мать.