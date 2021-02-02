Министр просвещения РФ Сергей Кравцов

Минпросвещения России

Появление студентов и старшеклассников на несанкционированных митингах вновь заставило российских чиновников задуматься о воспитательной работе с учащимися. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в 2022 году во всех регионах России пройдет конкурс на должность советников директоров школ по воспитанию. В нынешнем году конкурс пройдет в десяти пилотных регионах. За проект в значительной мере отвечает созданное в 2015 году Российское движение школьников (РДШ), которое курируется администрацией президента. Как пишет "Коммерсант", будущие воспитатели должны будут говорить с детьми на их языке, в том числе о политике и митингах.

О том, что уже в 2022 году во всех регионах России могут пройти конкурсы на должности советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями, министр просвещения Сергей Кравцов сообщил в Совете федерации 27 января. По его словам, конкурс "Навигаторы детства" уже реализуется в десяти пилотных регионах, и с 1 марта ставки советников-воспитателей появятся в Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Сахалинской, Тюменской и Челябинской областях, в Ставропольском крае и в Севастополе.

По словам осведомленного источника, близкого к администрации президента РФ, проектом по подготовке будущих воспитателей занимается Российское движение школьников: его исполнительный директор Ирина Плещева, в прошлом работавшая в Общероссийском народном фронте, правительстве Подмосковья и движении "Наши", взаимодействует с президентским управлением по общественным проектам. Само РДШ было учреждено указом президента Владимира Путина в 2015 году под эгидой Росмолодежи для воспитания подростков и "формирования личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей". Часть экспертов тогда сравнили РДШ с советской пионерской организацией.

По данным источника, советники по воспитательной работе будут общаться в первую очередь с молодежью,В пресс-службе Минпросвещения пояснили , что принять участие в конкурсе "Навигаторы детства" смогут действующие педагоги и студенты педвузов начиная с четвертого курса. Для советников по воспитательной работе будет предусмотрена ежемесячная федеральная надбавка в размере 15 тыс. руб. без учета региональных коэффициентов. Первая программа обучения советников-воспитателей пройдет на базе МДЦ "Артек" с марта по август 2021 года. Она рассчитана на 106 часов, организаторы конкурса предполагают, что через нее пройдут около 2500 человек.

Ирина Плещева подтвердила, что ключевой задачей для воспитателей будет именно общение с молодежью, в том числе на политические темы. "Я уже несколько месяцев работаю педагогом-организатором в одной из школ Подмосковья и на собственном опыте знаю, что основная проблема в школах - это нехватка времени для общения", - заявила она.

По ее словам, воспитатель должен знать, чем живут современные дети и в свою очередь интегрировать их "в общественно значимые мероприятия через повестку разнообразных детских объединений". Особое внимание должно уделяться молодым людям, которых когда-либо задерживали на несанкционированных акциях. "Нужно, чтобы они не чувствовали злобу или что они покинуты. Их надо интегрировать в те же проекты РДШ", - заявила Плещева.

Источник, близкий к администрации президента, утверждает, что тема протестов и участия в них молодежи обсуждается "на самых верхах" и внутриполитический блок намерен активизировать "все текущие проекты по этой теме".

О необходимости более плотной работы со школьниками во внутриполитическом блоке администрации задумались еще после протестов 2017 года, поводом к которым стал фильм ФБК о тогдашнем премьере Дмитрии Медведеве: тогда среди протестующих впервые оказалось много старшеклассников и студентов. "Ответ" АП до сих пор строился в основном на "вовлечении молодежи в полезную деятельность" и ранней профориентации: в Кремле исходили из того, что в митингах участвует "бесхозная молодежь", ищущая виноватых в своих "экзистенциальных проблемах".

Сама же необходимость советников по воспитанию в школе вызывает дискуссии: директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина полагает, что они необходимы, так как обществу не хватает серьезного диалога с подрастающим поколением. Сопредседатель профсоюза "Учитель" Всеволод Луховицкий в свою очередь полагает, что школьники просто не будут доверять постороннему человеку: речь идет скорее об имитации контроля "политизированности школьников" и об очередной "кампании ради кампании" без особых последствий для подростков. При этом за последние несколько лет в школах были сокращены ставки психологов, завучей и других специалистов, прямо отвечавших в том числе и за воспитательную работу.