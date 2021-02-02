Тушинский районный суд Москвы

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Тушинский районный суд Москвы 23 января арестовал на восемь суток москвича Илью Оленева за комментарий об акции в поддержку Навального в паблике "Подслушано в Тушино" в соцсети "ВКонтакте", пишет "Медиазона", узнавшая о случившемся от самого Оленева. Оленева признали виновным по статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия и 23 января отправили под административный арест.

Комментарий был размещен им под постом про скидки на обои в магазине "Тушинский строитель". В нем Оленев написал, что в Москве в тот же день будет еще одна акция на Пушкинской площади и призвал на нее выходить. Под комментарием появилось шесть лайков.

По словам Оленева, пока он находился под арестом, у него дома прошел обыск по "санитарному делу". Сотрудники правоохранительных органов изъяли ноутбук, а затем дважды допросили в качестве свидетеля - один раз в спецприемнике и один раз уже после ареста.

На допросе Оленев пояснил, что комментарий был шуточным и он не собирался ходить на акции.