Тушинский районный суд Москвы
Портал судов общей юрисдикции города Москвы
Тушинский районный суд Москвы
 
 
 
Тушинский районный суд Москвы
Портал судов общей юрисдикции города Москвы

Тушинский районный суд Москвы 23 января арестовал на восемь суток москвича Илью Оленева за комментарий об акции в поддержку Навального в паблике "Подслушано в Тушино" в соцсети "ВКонтакте", пишет "Медиазона", узнавшая о случившемся от самого Оленева. Оленева признали виновным по статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия и 23 января отправили под административный арест.

Комментарий был размещен им под постом про скидки на обои в магазине "Тушинский строитель". В нем Оленев написал, что в Москве в тот же день будет еще одна акция на Пушкинской площади и призвал на нее выходить. Под комментарием появилось шесть лайков.

По словам Оленева, пока он находился под арестом, у него дома прошел обыск по "санитарному делу". Сотрудники правоохранительных органов изъяли ноутбук, а затем дважды допросили в качестве свидетеля - один раз в спецприемнике и один раз уже после ареста.

На допросе Оленев пояснил, что комментарий был шуточным и он не собирался ходить на акции.