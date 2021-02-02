Полицейские возле здания Мосгорсуда, где идет выездной процесс над Алексеем Навальным, закрыли нагрудные знаки, позволяющие их идентифицировать, заметила Русская служба BBC. За каждым сотрудником в соответствии с приказом МВД закреплен свой жетон с уникальной серией и номером.

Положения о нагрудных знаках утверждены приказом МВД от 22 июля 2011 года. Документ обязывает полицейских носить нагрудный знак при несении службы в общественных местах в форменном обмундировании. Кроме того, некоторые силовики одеты в шлемы, закрывающие их лица. В сочетании с заклеенным значком идентифицировать сотрудника почти невозможно, отмечает ВВС.

Правозащитный Telegram-канал "Автозак Live" также публикует фото полицейского с закрытым нагрудным знаком и затемненным забралом шлема. Отмечается, что силовики при задержаниях у здания Мосгорсуда не представляются, их фамилии задержанные узнают только из рапортов, "которые станут главным и единственным доказательством вины задержанных в суде". "Однако никто никогда не узнает, кто на самом деле работал сегодня у Мосгорсуда", - добавляет канал.

Журналист Алексей Новоселов уточняет в Twitter, что нагрудные знаки не заклеены изолентой, как может показаться, а закрыты "одним и тем же способом: в карман просунут ремешок так, чтобы закрывать номер жетона".

По данным "ОВД-Инфо", у Мосгорсуда задержали более 230 человек.