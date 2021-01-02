В России за последние сутки выявлен 26 301 случай COVID-19 в 84 регионах

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Денис Гришкин Из российских больниц по выздоровлению выписано 18 897 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 599 035 человек

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Денис Гришкин

В России за последние сутки выявлен 26 301 случай COVID-19 в 84 регионах, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Это минимум с 9 декабря, когда было отмечено 26 190 заболевших. Умерли за сутки 447 человек. Всего в стране выявлено 3 212 637 заболевших и 58 002 умерших. В Москве подтверждено 5452 случая коронавируса, 76 скончались. В Санкт-Петербурге за сутки прибавилось 3742 заболевших, умерли 76 человек.

Из российских больниц по выздоровлению выписано 18 897 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 599 035 человек.

Новые случаи COVID-19 по регионам:

Москва - 5452

Санкт-Петербург - 3742

Московская область - 1564

Нижегородская область - 499

Свердловская область - 409

Ростовская область - 394

Воронежская область - 391

Республика Карелия - 361

Архангельская область - 341

Хабаровский край - 337

Пермский край - 323

Красноярский край - 323

Вологодская область - 317

Челябинская область - 301

Самарская область - 300

Республика Крым - 280

Ульяновская область - 273

Иркутская область - 271

Псковская область - 270

Волгоградская область - 268

Саратовская область - 265

Мурманская область - 255

Омская область - 255

Республика Коми - 250

Ставропольский край - 245

Кировская область - 241

Забайкальский край - 240

Приморский край - 236

Тверская область - 230

Ханты-Мансийский автономный округ - 226

Ленинградская область - 223

Удмуртская Республика - 219

Новгородская область - 210

Алтайский край - 210

Калининградская область - 208

Брянская область - 201

Пензенская область - 201

Тульская область - 201

Белгородская область - 194

Ярославская область - 193

Ивановская область - 189

Краснодарский край - 186

Республика Бурятия - 182

Оренбургская область - 182

Республика Саха (Якутия) - 175

Астраханская область - 174

Курская область - 174

Владимирская область - 174

Орловская область - 172

Калужская область - 170

Республика Башкортостан - 169

Ямало-Ненецкий автономный округ - 168

Липецкая область - 165

Томская область - 163

Смоленская область - 161

Тамбовская область - 161

Республика Дагестан - 159

Тюменская область - 155

Новосибирская область - 154

Сахалинская область - 142

Кемеровская область - 137

Амурская область - 136

Рязанская область - 135

Республика Хакасия - 115

Чеченская Республика - 112

Республика Чувашия - 110

Курганская область - 106

Республика Калмыкия - 103

Кабардино-Балкарская Республика - 100

Костромская область - 99

Республика Мордовия - 88

Карачаево-Черкесская Республика - 87

Республика Северная Осетия-Алания - 87

Республика Татарстан - 85

Севастополь - 83

Республика Адыгея - 81

Камчатский край - 76

Республика Ингушетия - 75

Республика Алтай - 71

Республика Марий Эл - 50

Магаданская область - 37

Еврейская автономная область - 14

Республика Тыва - 13

Ненецкий автономный округ - 7

