В России за последние сутки выявлен 26 301 случай COVID-19 в 84 регионах, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Это минимум с 9 декабря, когда было отмечено 26 190 заболевших. Умерли за сутки 447 человек. Всего в стране выявлено 3 212 637 заболевших и 58 002 умерших. В Москве подтверждено 5452 случая коронавируса, 76 скончались. В Санкт-Петербурге за сутки прибавилось 3742 заболевших, умерли 76 человек.
Из российских больниц по выздоровлению выписано 18 897 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 2 599 035 человек.
Новые случаи COVID-19 по регионам:
Москва - 5452
Санкт-Петербург - 3742
Московская область - 1564
Нижегородская область - 499
Свердловская область - 409
Ростовская область - 394
Воронежская область - 391
Республика Карелия - 361
Архангельская область - 341
Хабаровский край - 337
Пермский край - 323
Красноярский край - 323
Вологодская область - 317
Челябинская область - 301
Самарская область - 300
Республика Крым - 280
Ульяновская область - 273
Иркутская область - 271
Псковская область - 270
Волгоградская область - 268
Саратовская область - 265
Мурманская область - 255
Омская область - 255
Республика Коми - 250
Ставропольский край - 245
Кировская область - 241
Забайкальский край - 240
Приморский край - 236
Тверская область - 230
Ханты-Мансийский автономный округ - 226
Ленинградская область - 223
Удмуртская Республика - 219
Новгородская область - 210
Алтайский край - 210
Калининградская область - 208
Брянская область - 201
Пензенская область - 201
Тульская область - 201
Белгородская область - 194
Ярославская область - 193
Ивановская область - 189
Краснодарский край - 186
Республика Бурятия - 182
Оренбургская область - 182
Республика Саха (Якутия) - 175
Астраханская область - 174
Курская область - 174
Владимирская область - 174
Орловская область - 172
Калужская область - 170
Республика Башкортостан - 169
Ямало-Ненецкий автономный округ - 168
Липецкая область - 165
Томская область - 163
Смоленская область - 161
Тамбовская область - 161
Республика Дагестан - 159
Тюменская область - 155
Новосибирская область - 154
Сахалинская область - 142
Кемеровская область - 137
Амурская область - 136
Рязанская область - 135
Республика Хакасия - 115
Чеченская Республика - 112
Республика Чувашия - 110
Курганская область - 106
Республика Калмыкия - 103
Кабардино-Балкарская Республика - 100
Костромская область - 99
Республика Мордовия - 88
Карачаево-Черкесская Республика - 87
Республика Северная Осетия-Алания - 87
Республика Татарстан - 85
Севастополь - 83
Республика Адыгея - 81
Камчатский край - 76
Республика Ингушетия - 75
Республика Алтай - 71
Республика Марий Эл - 50
Магаданская область - 37
Еврейская автономная область - 14
Республика Тыва - 13
Ненецкий автономный округ - 7