Российскому Деду Морозу насчитали "отнюдь не волшебную" пенсию немногим больше 10 тысяч рублей

poznyakov / DepositPhotos В организации заявили, что зимний волшебник сам попросил рассчитать его пенсию, отметив свой "огромный" стаж и посетовав на сложность законодательства

Moscow-Live.ru / Алексей Поляков

Российскому Деду Морозу насчитали "отнюдь не волшебную" пенсию немногим больше 10 тысяч рублей, пишет издание "Подъём" со ссылкой на Партию пенсионеров. В организации заявили, что зимний волшебник сам попросил рассчитать его пенсию, отметив свой "огромный" стаж и посетовав на сложность законодательства.

"Дед Мороз имеет не подтвержденный документально стаж с 1937 года. Его пенсия, по расчётам специалистов, с положенными в Вологодской области [главная резиденция Деда Мороза находится в Великом Устюге - прим. ред.] доплатами составит 10 221 рубль и не будет индексироваться, поскольку Дед Мороз - работающий пенсионер", - пояснили в партии.

Компенсации за проезд к месту отдыха Деду Морозу тоже не положены, "так как олени и лошади не значатся в правилах", но он может рассчитывать на надбавку к пенсии за содержание "иждивенца" - внучки Снегурочки.

Сам дедушка в декабрьском интервью московской газете "Юго-Восточный курьер" признался, что пенсию ему никто не платит, потому что деньги ему "не нужны". "Своё заслуженное вознаграждение я получаю в виде веселого детского смеха и праздничного настроения в ваших домах", - сказал волшебник.