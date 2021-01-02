В Москве со 2 января повысилась стоимость проезда на общественном транспорте, сообщает департамент транспорта в своем Telegram. Разовый билет "Единый" подорожал с 57 до 60 рублей, на две поездки - с 114 до 120 рублей. Разовая поездка по карте "Тройка" без записанных абонементов теперь стоит 42 рубля вместо 40

Moscow-Live / Николай Будишевский Поездка при оплате банковской картой подорожала с 44 до 46 рублей. Безлимитный проездной на сутки подорожал с 230 до 240 рублей, на трое суток - с 438 до 455 рублей, на 30 дней - с 2170 до 2245 рублей, на 60 поездок - с 1970 до 2070 рублей

Moscow-Live / Михаил Тихонов

В Москве со 2 января повысилась стоимость проезда на общественном транспорте, сообщает департамент транспорта в своем Telegram. Разовый билет "Единый" подорожал с 57 до 60 рублей, на две поездки - с 114 до 120 рублей. Разовая поездка по карте "Тройка" без записанных абонементов теперь стоит 42 рубля вместо 40.

При поездке "90 минут" цена выросла с 62 до 65 рублей. Поездка при оплате банковской картой подорожала с 44 до 46 рублей. Безлимитный проездной на сутки подорожал с 230 до 240 рублей, на трое суток - с 438 до 455 рублей, на 30 дней - с 2170 до 2245 рублей, на 60 поездок - с 1970 до 2070 рублей. Стоимость безлимитных проездных билетов на 90 и 365 дней осталась прежней - 5430 и 19 500 рублей соответственно.

Льготные билеты на метро и МЦД для учащихся подорожали на 10 рублей и теперь стоят 415 рублей, на наземный транспорт - 270 рублей вместо 265. Проездные на три месяца (метро и МЦД) стали стоить 1245 рублей вместо 1215, на наземный транспорт - 810 вместо 795. Подобрать наиболее выгодный для себя тариф можно с помощью калькулятора карты "Тройка".

Утренние 50-процентные скидки на проезд для пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий по проекту "Время ранних" и программа лояльности "Город" остались без изменений. Перед повышением тарифов Дептранс объяснял, что в 2020 году билетная выручка упала на треть, а в 2021 году затраты города на топливо, электроэнергию, инфраструктуру и комплектующие в среднем вырастут на 6%.

В Московской области с 1 января изменились цены на проезд в автомобильном и городском наземном транспорте, со 2 января - на железнодорожном транспорте. На автобусных маршрутах стоимость одной поездки по единой транспортной карте "Стрелка" составит 36 рублей 74 копейки в городском сообщении.

Стоимость в пригородном сообщении составит 36 рублей 74 копейки плюс 4,64 - 4,65 рубля за каждые следующие 2,5 километра с 1-й по 10-ю поездку.

Стоимость одной поездки при оплате банковской картой составляет 37 рублей. Стоимость разовой поездки за наличный расчет - 58 рублей в городском сообщении, включая первые пять километров в междугороднем сообщении с увеличением на 4-5 рублей за каждые последующие 2,5 километра в пригородном сообщении.

Стоимость проезда на электричке в пределах одной зоны на территории Московской области составит 26 рублей. Тариф на разовый проезд в пределах МЦД при оплате транспортной картой "Тройка" теперь стоит 50 рублей с учетом бесплатной пересадки на метро. Стоимость проездных билетов на железнодорожный транспорт сроком на 3 и 12 месяцев останется на прежнем уровне.