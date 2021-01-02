В России с начала массовой вакцинации прививку от коронавируса получили 800 тысяч человек, заявил во время рабочего визита в Тверскую область министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отметив, что вакцинация идет "очень активно"

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / М. Мишин Михаил Мурашко

Фото: social.council.gov.ru

В России прививку от коронавируса получили уже 800 тысяч человек, заявил во время рабочего визита в Тверскую область министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отметив, что вакцинация идет "очень активно". По его словам, в регионы доставлено более 1,5 млн доз вакцины "Спутник V", передает РИА "Новости".

Журналисты усомнились в достоверности этих данных. Портал It's My City, основанный бывшим шеф-редактором Znak.com Дмитрием Колезевым, обратил внимание, что еще 22 декабря Мурашко говорил о 52 тысячах вакцинированных, с тех пор официальных данных на этот счет не приводилось.

Если верить Мурашко, после 22 декабря число вакцинированных выросло в 16 раз, пишет издание. А Россия по этому показателю обогнала Германию, где прививку получили 165 тысяч человек, и приблизилась к Великобритании (1 млн).

Заместитель главного редактора журнала "Холод" Михаил Зеленский напомнил, что 29 декабря глава Минздрава сообщил об отгрузке в регионы 507 тысяч доз вакцины за три недели, а спустя четыре дня после этого заявления цифра выросла уже до 1,5 млн доз. "То есть десятикратный рост поставок прямо в новогодние праздники. Самим-то не стыдно такие вещи говорить???" - пишет журналист в своем Facebook.

Что касается числа вакцинированных, то, исходя из данных Мурашко, "первые две недели прививали со средней скоростью 3700 в день, а потом ещё 11 дней со скоростью 68 000 в день". При этом в Москве, по информации мэра Сергея Собянина, озвученной 1 января, вакцину получили более 50 тысяч москвичей.

В Петербурге, согласно официальной сводке на сайте городской администрации, по состоянию на 2 января привиты 5942 человека, из них только 262 получили оба компонента вакцины. В сообщении указано, что до середины декабря в Петербург было направлено 7,5 тысяч доз препарата, а в последние дни декабря - еще более 15 тысяч доз.

"У меня нет ни единого основания доверять цифрам Мурашко без каких-то дополнительных пояснений со стороны Минздрава. Чудес не бывает", - констатировал Зеленский, посетовав на отсутствие других официальных данных.

"Фонтанка" пишет, что с 7 сентября по 30 декабря Росздравнадзор разрешил выпустить в гражданский оборот 44 партии вакцины "Гам-Ковид-Вак", она же "Спутник V". На Центр Гамалеи пришлись всего пять партий, завод "Генериум" во Владимирской области изготовил 21 партию, а петербургский "Биокад" - 18.

Право на производство вакцины в 2020 году также получил завод "Биннофарм" Владимира Евтушенкова, но, по данным Росздравнадзора, ни одна партия произведенной им вакцины не прошла контроль качества для выпуска в гражданский оборот, пишет издание.

В начале декабря, объявляя о начале массовой вакцинации, президент России Владимир Путин заявил, что "уже более 2 миллионов доз произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней". Из отчета Росздравнадзора следует, что к тому времени в гражданский оборот было выпущено 11 партий "Спутника V".

21 декабря глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в гражданский оборот выпущено 440 тысяч доз препарата, что соответствует 23 партиям - то есть в пять раз меньше тех показателей, о которых Путину докладывали за три недели до этого.