ВСЕ ФОТО Жители России, сделавшие прививку от коронавируса, с 1 января могут автоматически получить сертификат о вакцинации, сообщил в субботу министр здравоохранения России Михаил Мурашко

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / М. Мишин "Паспорт вакцинированного" доступен в личном кабинете на портале госуслуг

Moscow-Live / Михаил Тихонов Михаил Мурашко

Пресс-служба Президента России

Жители России, сделавшие прививку от коронавируса, с 1 января могут автоматически получить сертификат о вакцинации, сообщил в субботу министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Паспорт вакцинированного" доступен в личном кабинете на портале госуслуг.

Мурашко также сообщил, что прививочные кабинеты начнут работать с 4 января. Будет ли давать сертификат какие-либо преференции, неясно, отмечает "Интерфакс". Перед Новым годом мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что после вакцинации пожилым москвичам, студентам старше 18 лет и людям с хроническими заболеваниями автоматически разблокируют транспортные карты.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев допустил, что в 2021 году вакцинные паспорта войдут в обиход по всему миру. С 17 января начать выдачу "зеленых паспортов" вакцинированным планирует Израиль. Речь идет о специальном мобильном приложении.

На первом этапе "зеленый паспорт" позволит его обладателям летать за границу и по возвращении из "красных" стран не соблюдать карантин. Также он послужит освобождением от режима самоизоляции после контакта с зараженным коронавирусом, передает NEWSru.co.il.

Ранее первый замглавы Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров попросил главу Минздрава оценить идею добавления в паспорт гражданина РФ медицинских страниц с информацией о сделанных прививках.