Житель села Зверево в Нижегородской области Геннадий Толчонков стал фигурантом уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ) за сбор поваленных сильным ветром стволов деревьев

Фото: стоп-кадр видео "Кстати... (Новости Нижнего Новгорода)" / vk.com Теперь Толчонкову грозит штраф до 3 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до 7 лет

Moscow-Live / Михаил Незговоров

Житель села Зверево в Нижегородской области Геннадий Толчонков стал фигурантом уголовного дела о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ) за сбор поваленных сильным ветром стволов деревьев. Мужчина показал этот участок леса и деревья, от которых он отпилил корни, журналистам новостной программы "Кстати" на телеканале "Че".

По словам мужчины, его обвиняют в том, что он якобы повалил трактором и похитил 13 деревьев. На кадрах видно, что некоторые стволы уже начали гнить, а ветки омертвели. Сами власти расчисткой леса от поваленных деревьев не занимаются, отметил Толчонков. Это создает неудобства при передвижении и угрозу в случае лесного пожара.

У сельчанина без решения суда изъяли трактор и пилу. Он предложил представителям местных органов ради эксперимента свалить этим трактором какое-нибудь дерево, чтобы доказать, что это невозможно, но те отказались. Теперь Толчонкову грозит штраф до 3 миллионов рублей либо лишение свободы на срок до 7 лет.

Ведущий специалист Бутурлинского межрайонного лесничества Вячеслав Осин, подавший заявление в полицию, уточнил, что конкретно Толчонков в его жалобе не упоминался, а речь шла о "лесонарушении". Руководитель лесничества Владимир Фарофонтов заявил, что свежеповаленные деревья валежником не являются - таковой может считаться дровяная или неликвидная древесина, то есть низкокачественная.

Те стволы, которые пилил Толчонков, по версии лесничества, являются пиловочником, то есть товарной древесиной хорошего качества. Замглавы лесничества Светлана Жамалетдинова заявила, что мужчина уже начал строить из нее "какой-то свой объект".

В 2018 году президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который дает право гражданам собирать в лесах сухие деревья или их части, лежащие на земле, без оформления специального разрешения. Документ, вступивший в силу 1 января 2019 года, вводит понятие "валежник", что относит его к категории недревесных лесных ресурсов.

Инициаторы законопроекта уточняли, что под валежником понимается "естественно отпавшая, мертвая древесина в виде лежащих стволов деревьев, их частей, образовавшихся при ветровале, буреломе, снеголоме, снеговале, поврежденных грибковыми заболеваниями и насекомыми". До принятия этого закона для законного сбора валежника необходимо было получить разрешение местных властей, что могло занять до 120 дней.