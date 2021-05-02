Заместитель начальника Управления собственной безопасности ГУ ФСИН по Иркутской области арестован по делу о получении взятки

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

Заместитель начальника Управления собственной безопасности ГУ ФСИН по Иркутской области арестован по делу о получении взятки, передает ТАСС.

По версии следствия, в апреле этого года он через посредника получил 10 млн рублей, взамен пообещав прекратить оперативно-розыскную деятельность в отношении ряда руководителей коммерческих организаций. Общая сумма оговоренной взятки составляла 60 млн рублей.

Как сообщили в СУ СКР по региону, фигурантам дела предъявлены обвинения в получении взятки и посредничестве. Сотрудник ГУ ФСИН арестован, 43-летний посредник помещен под домашний арест.

Ранее следователями по материалам УФСБ по Иркутской области было возбуждено уголовное дело.