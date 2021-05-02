Контроль соблюдения масочно-перчаточного режима в транспорте Москвы будет усилен

Фотобанк Moscow-Live / Алексей Поляков

Контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в московском транспорте усилили в майские праздничные и нерабочие дни. Наличие средств индивидуальной защиты у пассажиров проверяют почти в 2,5 раза больше контролеров, чем в обычный выходной день, передает ТАСС. По официальной версии, "маски и перчатки по-прежнему необходимо носить на протяжении всей поездки", что помогает сдерживать рост заболеваемости.

"Московский транспорт усиливает контроль соблюдения масочно-перчаточного режима в праздничные дни. Более 1,2 тыс. контролеров ГКУ "Организатор перевозок" проверяют наличие масок и перчаток у пассажиров в транспорте с 1 по 10 мая, это на 140% больше, чем в обычный выходной день. Рейды проводятся регулярно на всех участках метро (вход, перроны, вагоны поездов), на наземном и железнодорожном транспорте Москвы", - сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок"..

Там уточнили, что 99% пассажиров заходят в метро в масках, около 70% в перчатках, но зачастую люди снимают средства защиты после прохождения контроля у турникетов.

Информирование пассажиров московского транспорта о необходимости носить маски и перчатки до конца поездки не прекращались: голосовые объявления звучат в вестибюлях и вагонах метро, плакаты и стикеры размещены во всем транспорте. Кроме того, в транспортной инфраструктуре организовано более 1,6 тыс. точек продаж масок и перчаток.

Ношение масок и перчаток стало обязательным в магазинах и транспорте, на предприятиях и в общественных местах столицы с 12 мая 2020 года. Роспотребнадзор запретил пускать в общественный транспорт Москвы пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если они уже оплатили поездку, с 16 октября 2020 года.

Магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без масок и перчаток. Если те отказываются надевать их или покинуть магазин, сотрудники вправе вызвать полицию. Штраф за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте столицы составляет 5 тыс. рублей.