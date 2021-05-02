Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 составил 8 697 случаев, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, обнародованных в воскресенье

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва В Москве снизилась суточная заболеваемость COVID-19: 2699 случаев заболевания при 3208 случаях накануне. Таким образом, заболеваемость среди жителей столицы снизилась на 509 случаев, что составляет почти 16%

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 составил 8 697 случаев, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, обнародованных в воскресенье. За минувшие сутки по выздоровлении из больниц выписаны 7 339 человек, умерли 342 человека. Накануне было зафиксировано 9 270 новых случаев заражения, передает "Интерфакс".

В Москве снизилась суточная заболеваемость COVID-19: 2699 случаев заболевания при 3208 случаях накануне. Таким образом, заболеваемость среди жителей столицы снизилась на 509 случаев, что составляет почти 16%.

За сутки коронавирус привел к смерти 54 человек. С начала пандемии скончались 18 428 москвичей. Выздоровели за сутки 1 617 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 994 965 человек. Накануне сообщалось о 1 929 выписанных и 59 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 2 мая составляет 1 млн 98 тыс. 718. С 12 февраля в Москве выявляли менее двух тысяч случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день.

Наименьшее число заражений за сутки зафиксировано в Магаданской области - три случая и Тыве - два, а в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах - не было ни одного нового заболевшего.

Еще 718 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 650 - в Московской области, 226 - в Ростовской области, 152 - в Воронежской области, 150 - в Самарской области, 149 - в Нижегородской области, 132 - в Саратовской области, 125 - в Иркутской области, 113 - в Свердловской области, 111 - в Красноярском крае, 107 - в Волгоградской области, 105 - в Челябинской области, по 102 - в Крыму и Пермском крае, по 100 - в Краснодарском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает ста.

С момента распространения коронавируса в РФ зарегистрировано 4 млн 823 тыс. 255 случаев коронавирусной инфекции, 110 862 умерших и 4 млн 443 тыс. 922 выписанных.

В сутки от коронавируса вакцинируется около 200-300 тыс. человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы "Вести" на "России 1" (ВГТРК). Она отметила, что 47% людей, которые приходят на вакцинацию - люди в возрасте 65+.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу заявил, что ситуация с COVID-19 в РФ все еще напряженная, под наблюдением врачей находятся более 300 тысяч пациентов.