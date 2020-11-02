Абсолютное большинство завозных случаев коронавируса попали в Россию из Турции, заявила главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова. "В нашем общем мониторинге из общего количества выявленных (завозных случаев) - больше 10 тысяч положительных - 90% это лица, вернувшиеся из Турецкой республики", - сообщила она на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом COVID-19.

По словам высокопоставленной чиновницы, после открытия границы с Турцией с 1 августа оттуда в РФ вернулось почти 1,5 млн человек, передает "Интерфакс".

При этом мониторинг состояния здоровья людей, вернувшихся из зарубежных стран, "а количество их увеличивается, активность их возрастает", безусловно, дает эффект, утверждает Попова.

"И здесь хочу сказать спасибо нашим коллегам из Минцифры за очень активное содействие и вооружение всей армии специалистов Роспотребнадзора, которые стоят на границе, очень эффективным инструментом, а также всех тех, кто контролирует это потом в субъектах РФ", - сказала она.

В соответствии с правилами Роспотребнадзора, туристы в течение трех дней по возвращении в Россию должны заполнить специальную анкету на портале "Госуслуги", а также сдать ПЦР-тест. Все прибывшие из-за границы должны соблюдать самоизоляцию до получения отрицательного теста.

Накануне пресс-атташе посольства России в Турции Ирина Касимова сообщила, что по меньшей мере 326 россиян заразились коронавирусом в Турции за последнее время, 11 человек умерли из-за инфекции.

Авиасообщение между Турцией и Россией, прерванное из-за пандемии, возобновилось с 1 августа.