Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о критическом уровне заболеваемости коронавирусом в городе.

В еженедельном радиообращении Беглов отметил, что Петербург перешел важную отметку в 900 заболевших в сутки. "Это критически много. Если не будем в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности, если не будем повсеместно использовать средства защиты, придется вводить жесткие ограничения", - сказал губернатор в понедельник в еженедельном обращении в эфире "Радио России - Санкт-Петербург".

Он добавил, что в городе уже развернуты почти восемь тысяч коек для лечения больных коронавирусом. По словам Беглова, в декабре начнут работу четыре новых стационара-трансформера, что позволит при необходимости довести число коек до 12 тысяч, передает "Интерфакс".

В Санкт-Петербурге за последние сутки выявлено 923 новых случая заражения коронавирусом. Суточное число заболевших растет девятый день подряд. По этому показателю город занимается третье место в стране после Москвы и Подмосковья, и первое - по количеству смертей от коронавируса на сто тысяч человек. За время пандемии в Петербурге умерли 3 тысячи 873 пациента, пишет "Фонтанка.ру".

В России за последние сутки коронавирус обнаружен у 18 тысяч 257 человек, общее число заболевших превысило 1 миллион 600 тысяч. Умерли за время пандемии почти 28,5 тысячи россиян.