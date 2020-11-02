Официальный портал органов власти Чувашской Республики Глава Чувашии Олег Николаев вернул некоторые коронавирусные ограничения первой волны в связи с ростом заболеваемости

Официальный портал органов власти Чувашской Республики

Глава Чувашии Олег Николаев вернул некоторые коронавирусные ограничения первой волны в связи с ростом заболеваемости. Как сообщается на сайте областной администрации, со 2 ноября в регионе не допускается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания в период с 23 часов до 6 часов по местному времени, за исключением обслуживания навынос.

До особого распоряжения рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания не только в общественном транспорте, магазинах, такси, но и на парковках, а также в лифтах.

Лица старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать режим самоизоляции, за исключением обращения за медицинской помощью, выноса мусора, выхода в магазин за продуктами, выгула домашних животных, прогулки и занятий физкультурой и спортом, поездок на работу и в государственные органы при наличии вызова, а также на дачу на личном транспорте или в такси.

Режим самоизоляции не применяется к руководителям и работникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения. Также проектом указа введено усиление режима текущей дезинфекции в транспорте общего пользования, такси, в местах скопления граждан, на торговых объектах, объектах оказания услуг, выполнения работ.

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По данным на 2 ноября в Чувашии выявлено за сутки 60 заболевших, три человека умерли. Всего в регионе отмечено 10 016 случаев коронавируса, 152 человека умерли, 8541 человек выздоровел.