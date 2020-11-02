Подслушано у Водителей Рязани / ВКонтакте Авария произошла в понедельник около 16:00 на пересечении улиц Братиславская и Гагарина. Столкнулись автомобиль скорой, доставлявший тяжелого больного с коронавирусной инфекцией в больницу, и автомобиль Renault Logan

Подслушано у Водителей Рязани / ВКонтакте

Один человек погиб и четверо пострадали в Рязани в ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля. Об этом сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

"В результате ДТП пострадали трое пассажиров легкового автомобиля и двое из реанимобиля - фельдшер бригады скорой медпомощи и 44-летний мужчина, которого медики транспортировали в стационар. Всем была оказана медицинская помощь и организована доставка в лечебные учреждения. Пациент, которого транспортировали уже другим санитарным транспортом к месту госпитализации, по дороге в больницу скончался", - сказал собеседник агентства.

По его данным, авария произошла в понедельник около 16:00 на пересечении улиц Братиславская и Гагарина. Столкнулись автомобиль скорой, доставлявший тяжелого больного с коронавирусной инфекцией в больницу, и автомобиль Renault Logan.

Как уточнил сотрудник пресс-службы, "скорая" ехала с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками. От удара она перевернулась.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев. Фотографии с места происшествия опубликовало информагентство RZN.info.