В Казани полицейские прервали пикет лидера "Союза татарской молодежи „Азатлык"" Наиля Набиуллина, проводившего акцию памяти жертв депортации карачаевского народа.

Как пишет "ОВД-Инфо", Набиуллин вышел на улицу Баумана в центра Казани с плакатом. В конце акции к нему подошел сотрудник полиции и заявил, что пикетчик "ограничен в правах" на время "правовой экспертизы его плаката".

Полицейский уточнил, что отправил фото плаката в Центр "Э" и ждет ответа от неких экспертов. "Там специально обученные люди. Сейчас добро получим, и пойдете. Вы не расстраивайтесь, тут каждый день кто-то с плакатом стоит. Пожалуетесь на меня потом", - заявил ему.

Через 20 минут с момента задержания полицейский отпустил активиста.

Ранее, 15 октября, Наиля Набиуллина и еще четверых татарских активистов доставили в прокуратуру, чтобы вручить предостережение в связи с Днем памяти 18 октября. На эту дату Всетатарский общественный центр назначил в Казани акцию памяти "Хәтер көне", посвященную татарам, погибшим в 1552 году при взятии города Иваном IV Грозным.