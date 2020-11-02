Все рестораны McDonald's в Москве введут систему регистрации по QR-кодам

Сеть ресторанов McDonald's в Москве введет систему регистрации посетителей по QR-кодам и SMS, которая сейчас действует в столичных барах и ночных клубах. "Система чек-инов будет вводиться поэтапно в течение ближайшей недели и заработает во всех 189 ресторанах "Макдоналдс" в Москве, в том числе на территории торговых центров", - говорится в сообщении компании, которое приводит "Интерфакс".

Для регистрации посетителям "Макдоналдс" потребуется отсканировать QR-код и подтвердить свой номер телефона или отправить SMS в указанном формате. Номер телефона необходим для оповещения в случае возможного контакта с заболевшим коронавирусом. Другая информация о посетителе не требуется. Все данные, которые указываются при регистрации, будут храниться на территории РФ в городском Центре обработки данных, который в компании называют защищенным.

Система чекинов с 19 октября внедрена в московских барах, ресторанах и клубах, работающих до 6 утра. Многие заведения регистрируют посетителей и в дневное время суток. Регистрация по QR-кодам и SMS будет работать как минимум до 29 ноября.

По итогам первой недели работы системы к ней присоединились более полутора тысяч развлекательных заведений. Среди них оказались некоторые рестораны и гостиницы, на которые требование не распространяется, однако они добровольно пошли на этот шаг. Также QR-коды планируется вводить в подразделениях правительства Москвы.